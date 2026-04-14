부산은행, 토스 전용관 개설… 전국 고객 확보 나서
예·적금·대출 상품 비대면 가입 가능
플랫폼 기반 고객 접점 전국으로 확대
지방은행–핀테크 협업 모델 확산 주목
BNK부산은행이 금융 플랫폼 ‘토스’에 전용관을 개설하며 비대면 영업을 강화한다. 지역 기반 영업에서 벗어나 전국 단위 고객 확보에 나선 것으로 풀이된다.
BNK부산은행은 토스 앱 내 ‘부산은행 전용관’을 개설하고 비대면 금융 서비스 확대에 나선다고 밝혔다.
이번 전용관은 토스 앱에서 부산은행 금융상품을 별도로 이용할 수 있는 공간으로, 예적금과 대출 등 다양한 상품을 비대면으로 가입할 수 있도록 구성됐다. 이를 통해 부산은행은 기존 오프라인 중심 영업망을 넘어 고객 접점을 확대할 계획이다.
전용관에서는 ‘Only One통장’, ‘챌린지 적금 with 현대자동차’, ‘더특판 정기예금’ 등 수신상품을 시작으로 신용대출과 서민금융 상품 등 여신 상품까지 차례로 선보일 예정이다.
특히 기존 제휴 형태에서 벗어나 토스 이용자 중심의 사용자 경험(UX)을 반영한 맞춤형 상품 구성을 도입한 점이 특징이다.
부산은행은 전용관 오픈을 기념해 오는 20일부터 6월 30일까지 이벤트도 진행한다. 토스 전용관에서 최초 계좌를 개설한 고객 5000명에게 5000원 캐시백을 제공하고, 추첨을 통해 호텔 외식상품권, 커피세트, 배달앱 상품권 등 경품도 지급한다.
업계에서는 이번 협업이 지방은행과 플랫폼 간 협력 확대의 사례가 될 것으로 보고 있다. 디지털 플랫폼을 통한 고객 확보 경쟁이 본격화하는 가운데, 지방은행의 영업 방식 변화도 가속화될 것으로 전망된다.
장인호 부산은행 개인고객그룹장은 “디지털 플랫폼을 통한 고객 접점 확대에 의미가 있다”며 “앞으로도 다양한 플랫폼과 협업해 디지털 금융 서비스를 강화하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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