인구당 AI 특허 건수 1위… 미·중 아닌 ‘이 나라’

스탠퍼드대 ‘AI 지표’ 보고서

한국 14.31건으로 미·중 크게 앞서

AI 모델도 5건 공개하며 미·중 이어 3위

스탠퍼드대 인간 중심 AI 연구소(HAI)가 13일(현지시간) 발표한 ‘2026 AI 지표’ 보고서에 따르면 한국은 2024년 기준 인구 10만 명당 AI 특허 14.31건으로 세계 1위를 차지했다. 룩셈부르크(12.25건)와 중국(6.95건), 미국(4.68건)을 크게 앞서며 ‘인구 대비 혁신력’이 가장 높은 국가로 평가됐다. 전체 AI 특허 건수는 중국이 74.24%, 미국이 12.06%를 각각 차지했다.

AI 확산 속도도 빨랐다. 지난해 상반기 25.9%였던 한국의 AI 이용률은