“약 대신 앱이 치료”…부산, 디지털 치료제 선점 나서나
고령화 부산, 디지털 치료제 기회
건강보험 지원 여부가 산업 관건
공무원 연구로 정책 방향 구체화
약 대신 스마트폰 앱으로 질병을 치료하는 ‘디지털 치료제’ 산업이 미래 의료의 핵심으로 떠오르는 가운데 부산이 이 분야를 선점할 수 있다는 분석이 나왔다. 현직 부산시 공무원이 박사논문을 통해 구체적인 정책 방향까지 제시하면서 주목된다.
14일 부경대에 따르면 김효경(사진) 부산시 산업입지과장은 최근 ‘디지털 치료제 산업 활성화를 위한 공공·민간 협력 기반 지역 생태계 조성에 관한 연구’를 주제로 박사학위를 취득했다. 해당 연구는 디지털 치료제를 단순한 기술이 아닌 ‘지역 산업 생태계’ 관점에서 접근하고, 부산을 중심으로 실행할 수 있는 전략을 제시했다는 점에서 의미가 크다.
디지털 치료제는 소프트웨어를 활용해 질병을 예방·관리·치료하는 의료기기로, 기존 약물 치료와 달리 환자의 생활 데이터와 행동을 기반으로 맞춤형 치료를 제공하는 것이 특징이다. 단순한 건강관리 앱과 달리 임상시험을 통해 치료 효과를 입증해야 하는 ‘소프트웨어 의료기기’로 분류되며, 기존 치료를 보완하거나 대체할 수 있는 ‘3세대 치료제’로 평가된다.
이 같은 기술이 주목받는 배경에는 급속한 고령화와 만성질환 증가가 있다. 반복 진료와 장기 처방 중심의 기존 의료 구조로는 의료비 부담을 감당하기 어려운 상황에서 예방 중심 관리와 지속적 모니터링이 가능한 디지털 치료제가 대안으로 떠오르고 있다는 분석이다.
하지만 국내 산업은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 논문에 따르면 인허가 체계의 불확실성, 건강보험 적용 부재, 임상시험 기반 부족 등 제도적 한계가 산업 확산을 가로막고 있는 것으로 분석됐다.
김 과장은 부산의 구조적 조건을 오히려 기회로 봤다. 그는 “부산은 고령화라는 약점이 있는 도시지만, 이를 디지털 의료 산업으로 전환하면 오히려 가장 큰 강점이 될 수 있다”며 “앞으로 의료는 만성질환을 얼마나 낮은 비용으로 예방·관리하느냐의 문제이고, 그 해법이 디지털 치료제”라고 말했다.
연구는 부산이 디지털 치료제 산업을 육성하기에 유리한 조건을 갖추고 있다고 진단한다. 고령화율이 높고 만성질환 비중이 커 실제 의료 수요가 많은 데다, 병원 인프라와 스마트시티 기반이 결합해 실증과 임상, 데이터 축적까지 가능한 ‘테스트베드’ 역할을 할 수 있다는 분석이다.
김 과장은 “서울보다 규모는 작지만, 부산은 병원이 많고 고령층과 만성질환 환자가 많아 실제 임상과 실증을 할 수 있는 도시”라며 “이런 구조는 디지털 치료제를 검증하고 데이터를 축적하는 데 유리하다”고 강조했다.
논문은 이 같은 조건을 바탕으로 ▲디지털 치료제 클러스터 구축 ▲병원·기업 협력 강화 ▲의료데이터 플랫폼 조성 ▲건강보험 적용 확대 ▲민관 협력 거버넌스 구축 등 ‘부산형 생태계 모델’을 제안했다.
특히 산업 확산의 핵심 변수로 ‘건강보험’을 지목했다. 김 과장은 “지금 디지털 치료제는 식약처 인허가는 나오기 시작했지만, 건강보험 적용이 안 돼 산업이 제대로 성장하지 못하고 있다”고 진단했다. 이어 “부산시가 일정 기간 건강보험 비용의 일부를 지원해 준다면 전국의 디지털 치료제 스타트업을 부산으로 끌어올 수 있는 강력한 유인이 될 것”이라며 “아직 확실한 주도 도시가 없는 만큼 선점 효과가 크다”고 강조했다.
데이터 확보 역시 중요한 과제로 제시됐다. 그는 “디지털 치료제는 데이터를 통해 정확도가 계속 높아지는 구조”라며 “부산이 임상과 데이터를 함께 확보하면 자연스럽게 중심 도시로 자리 잡을 수 있다”고 말했다.
해외에서는 이미 제도화가 진행되고 있다. 독일은 ‘디가(DiGA)’ 제도를 통해 디지털 치료제를 건강보험에 포함하고 일정 기간 비용을 지원하는 방식으로 시장을 키우고 있으며, 미국과 일본도 규제 완화와 시범사업을 통해 산업 육성에 나서고 있다. 반면 국내는 제도 도입이 초기 단계에 머물러 있다는 평가다.
이번 연구는 공무원이 현장에서 정책을 고민하며 산업 구조와 실행 전략을 직접 설계했다는 점에서도 의미가 있다. 김 과장은 “전략 산업은 많다고 좋은 것이 아니라 선택과 집중이 필요하다”며 “부산이 선점할 수 있는 분야 중 하나가 디지털 헬스케어, 그중에서도 디지털 치료제라고 판단했다. 늦지 않게 준비하면 충분히 중심 도시가 될 수 있다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사