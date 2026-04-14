울진군, 농업 체질 바꾼다…소득 안정·인력 혁신·산업화 총력
경북 울진군이 올해 농업의 구조 자체를 바꾸는 ‘농업 대전환’ 정책을 본격화한다.
군은 2026년을 기점으로 농가 소득 안정, 인력 구조 혁신, 산업화 기반 구축을 핵심 방향으로 설정하고 농업 전 분야를 아우르는 체질 개선에 나선다고 14일 밝혔다.
우선 올해 10억원을 들여 34곳(34ha) 규모의 콩·양파 이모작 사업을 추진한다. 이어 2026~2027년 100ha 규모의 ‘콩 자립형 융복합단지’를 조성한다. 20억원을 들여 재배부터 수확, 건조, 가공까지 기계화 시스템을 적용하고 두부·두유·장류 시설을 갖춰 산업형 농업 기반을 마련한다.
또 농어민수당 지원사업을 통해 5700 농가를 대상으로 총 34억2000만원을 지원해 농어업의 공익적 기능 유지와 농가소득 안정을 도모한다.
농촌 인구 구조 개선에도 정책 역량을 집중한다. 귀농인을 대상으로 정착 지원과 주택 수리비 지원을 하고, 청년농업인에게는 월 최대 110만원의 정착지원금을 최대 3년간 지급한다.
ICT 기반 표고버섯 스마트팜 8동 신축(총 10억 원)을 통해 지역 특화작물의 생산성과 품질을 끌어올린다. 지역 농산물 소비 기반을 구축하는 학교급식 지원사업도 추진한다.
친환경농업직불제와 인증 전환장려금 사업을 통해 총 860ha 규모의 친환경농업을 확대한다. 인증 비용을 지원하고, 병해충 방제와 우량농지 객토사업으로 생산성을 함께 강화할 계획이다.
축산 분야에서는 한우 수정란 이식사업으로 우량 유전자 보급을 확대하고, 축산·양봉 농가에 기자재를 지원한다. 포장재 및 택배비, 출하장려금 지원을 통해 상품성과 직거래 효율을 높인다.
농업대전환을 뒷받침할 실전형 인력 양성에도 7억7000만원을 투입한다. 울진녹색농업대학, 신규농업인 실습, 품목별 교육과 함께 청년농 영농대행단 운영 등 5개 기술사업을 병행한다.
총 1억8300만원을 투입해 가공기술 교육, 신제품 개발, 유통·마케팅 지원을 추진한다. HACCP 위생교육과 농가형 가공시설 현대화를 통해 농산물의 부가가치를 높이고 가공·유통 중심 산업형 농업으로 전환을 유도한다.
농기계 임대료의 최대 75% 지원과 드론 방제 교육을 통한 전문인력 양성(20명)도 추진한다.
울진군 관계자는 “농가소득 안정, 청년·귀농 인력 유입, 그리고 생산·가공·유통이 연결된 산업화까지 세 축을 동시에 추진할 것”이라며 “각 사업 간 연계를 강화해 지속가능한 농업 기반을 마련하겠다”고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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