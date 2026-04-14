소방관 순직 완도 창고 화재 실화 혐의 중국인 영장실질심사
취재진 질문에 “한국말 몰라요”
작업 지시한 업체 대표도 입건
전남 완도의 한 냉동창고에서 페인트 제거 작업 중 불을 낸 혐의를 받는 30대 중국인 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 14일 열렸다.
업무상실화 혐의로 구속영장이 청구된 A씨는 이날 오후 광주지법 해남지원에서 열린 영장실질심사에 출석했다. 그는 ‘혐의를 인정하느냐’ ‘불 낸 과정을 설명해달라’는 취재진 질문에 “한국말 몰라요”라고 답했다. 순직 소방관 등에 대한 질문엔 별다른 답변을 하지 않았다.
경찰은 불법체류 신분인 A씨의 신병 확보 차원에서 전날 구속영장을 신청했다. A씨의 구속 여부는 이날 오후 중 나올 전망이다.
경찰은 A씨에게 작업을 지시하고 자리를 비운 시공업체 대표 60대 B씨도 A씨와 같은 업무상실화 혐의로 입건해 조사중이다.
A씨는 지난 12일 오전 8시25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 가연성 물질인 페인트(에폭시) 제거 작업을 하던 중 화기를 사용해 불을 낸 혐의를 받고 있다.
이번 화재로 순직한 고(故) 박승원 소방경과 노태영 소방교의 영결식은 이날 오전 전라남도 장(葬)으로 엄수됐다. 유해는 국립대전현충원에 안장됐다.
해남=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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