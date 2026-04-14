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강정훈 iM뱅크 은행장 “가장 지역적인 시중은행될 것”

입력:2026-04-14 15:00
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강정훈 iM뱅크 은행장이 14일 취임 100일을 맞아 연 기자간담회에서 ‘가장 지역적인 시중은행’ 구상을 밝히고 있다. iM뱅크 제공

iM뱅크 사령탑을 맡은 강정훈 은행장이 14일 취임 100일을 맞아 연 기자간담회에서 ‘가장 지역적인 시중은행’ 구상을 밝혔다.

강 행장은 “iM뱅크를 중심으로 지역민과 소상공인, 지자체, 은행이 하나의 생태계 안에서 함께 성장할 수 있는 틀을 만들기 위해 은행의 이익을 극대화하고 올해 안에 전국 모든 지역에 점포망을 완성할 것”이라며 “(시중은행으로서)수도권에서 성장을 이뤄 지역에 환원하고 이 환원이 지역 경제를 활성화해 은행의 재성장으로 이어지는 선순환 구조를 이룰 것”이라고 자신 있게 말했다.

또 “시중은행이라는 탄탄한 체력을 바탕으로 그동안 도달하지 못했던 못한 순이익 4000억원을 달성하고 3년 내 5000억원 시대를 열어 주주의 가치를 높일 것”이라며 “금융영업전문가(PRM)를 적극 활용해 올해 수도권 자산 성장률을 80%까지 끌어 올릴 계획이다”고 말했다.

그는 지역과 함께하며 미래로 나아가는 iM뱅크를 만들겠다고 약속했다. 지역 주민과 소상공인, 지자체와 함께 성장해온 만큼 연간 5000억원 이상의 포용금융으로 시민들의 삶을 지탱하는 등 가장 지역적인 시중은행의 새로운 역사를 쓸 계획이다.

1997년 iM뱅크(당시 대구은행)에 입행한 강 행장은 그룹미래기획총괄, 경영실장, 이사회 사무국장, ESG전략경영연구소장 등을 역임한 후 지난해 12월 31일 취임했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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