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유가 폭등에… 석유·농약·비료시장 교란행위 특별 단속

입력:2026-04-14 14:21
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제주자치경찰단, 소방안전본부, 석유관리원의 주유소 합동 점검 모습. 제주자치경찰단 제공

국제 정세 불안을 틈타 석유·농약·비료 등 민생 밀접 품목의 시장 질서를 교란하는 행위에 대해 특별 단속이 실시된다.

제주도 자치경찰단은 15명의 수사 인력을 4개조로 편성해 가짜석유 제조·판매, 허위 입출고 기록 작성 등 석유 유통 질서 교란 행위를 집중 수사한다고 14일 밝혔다. 비료·농약 분야의 무등록 판매, 성분 허위 표시 등 법규 위반 행위도 중점 단속한다.

이는 국제 유가 상승으로 석유류뿐 아니라 석유 화학 원료를 기반으로 한 농약 가격까지 오르면서 가짜 제품 판매가 늘어날 가능성에 대비한 조치다.

한국석유관리원은 과학적 품질 관리 체계를 가동해 주유소와 저장시설을 대상으로 유류 품질 검사, 가짜석유 판별 시험을 진행한다.

특히 석유 분야에서는 타 업체보다 현저히 저가로 판매하거나 사용량 대비 유류 수입량이 과다한 업소, 재고와 판매 기록이 불일치하는 업소를 정밀 분석해 집중 점검할 계획이다.

소방안전본부는 안전사고 예방을 위해 위험물 관리에 주력한다.

비료 판매시설 내 질산암모늄 등 무허가 위험물이 기준치를 초과해 저장되는 행위를 엄단해 도민 안전 확보에 만전을 기한다.

국제 유가는 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 지역의 지정학적 긴장으로 인해 배럴(약 160ℓ)당 96~99달러 수준까지 치솟으며 지난 3개월 동안 56% 이상 급등했다.

14일 제주도의 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2029원으로 전국에서 가장 높은 수준이다. 이는 올해 1월 1일 1773원보다 14%(256원) 오른 가격이다.

형청도 제주도 자치경찰단 수사과장은 “어려운 시기를 틈타 시장의 질서를 교란하는 행위에 대해서는 적발 시 형사처벌은 물론 행정기관 통보를 통해 영업정지, 등록 취소 등 강력한 행정 제재를 병행하겠다”고 말했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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