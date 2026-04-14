[속보] 첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소
각종 비리 의혹으로 구속된 김건희 여사가 윤석열 전 대통령의 재판에 증인으로 출석하면서 구속 상태의 두 사람이 9개월 만에 처음으로 마주했다.
서울중앙지법 형사33부(부장판사 이진관)는 14일 윤 전 대통령과 정치 브로커 명태균 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 진행했다.
윤 전 대통령은 남색 정장에 흰 셔츠 차림으로 오후 1시57분쯤 입정했고, 김 여사는 오후 2시8분쯤 법정에 나왔다.
윤 전 대통령은 김 여사가 검은 정장에 흰 셔츠를 입고 교도관의 부축을 받으며 법정에 들어서는 모습을 한동안 붉어진 눈시울로 응시했다.
특검팀이 신문을 시작하며 “증인은 피고인 윤석열의 배우자지요”라고 묻자 김 여사는 “네 맞습니다”라고 답했다. 이때도 윤 전 대통령의 시선은 김 여사에게 고정돼 있었다.
증인신문 과정에서 윤 전 대통령과 김 여사는 한 차례 눈을 마주치기도 했다. 윤 전 대통령은 이후에도 계속 김 여사가 자리한 증인석과 정면을 번갈아 바라봤다.
윤 전 대통령은 김 여사를 바라보며 옅은 미소를 짓다가 한쪽 눈가를 훔치기도 했다. 김 여사는 윤 전 대통령 쪽으로 고개를 돌리지 않은 채 대체로 정면만 응시했다.
윤 전 대통령과 김 여사가 같은 법정에서 대면한 것은 이번이 처음이다. 두 사람은 앞서 각각 다른 사건으로 법원에 출석한 적은 있으나, 동선이 겹치지 않도록 조정되면서 직접 마주치지는 않았다.
윤 전 대통령은 김 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 약 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의를 받고 있다. 명씨에게는 불법 여론조사를 제공한 혐의가 적용됐다.
민중기 특별검사팀은 윤 전 대통령 부부가 여론조사 결과를 받은 대가로 2022년 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 등이 공천받도록 영향력을 행사했다고 보고 있다.
김 여사는 같은 사건으로 별도로 재판을 받고 있다. 1심에서는 여론조사 관련 혐의에 대해 무죄를 선고받았지만, 통일교 금품 수수 관련 일부 혐의는 유죄로 인정돼 징역 1년 2개월이 선고됐다. 현재 항소심이 진행 중이며 선고는 오는 28일로 예정돼 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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