“일몰과 함께 찾아오는 낭만”…속초 선셋시네마 ‘인기’
강원도 속초시가 올해 새롭게 마련한 야외 영화 상영 프로그램 ‘2026 속초 선셋시네마’가 관광객과 시민에게 호평을 받고 있다.
속초 선셋시네마는 속초항 친수공원 내 공연장에서 매주 토요일 일몰 시각에 맞춰 영화를 상영하는 프로그램이다. 관람객에게 더욱 다양한 문화 향유의 기회를 제공하고자 평소 접하기 어려운 독립예술영화, 다큐멘터리, 강원도 로컬시네마 등 작품을 상영한다. 가족, 자연 등 강원도와 어우러지는 작품과 매달 시기에 맞는 콘셉트의 작품으로 스크린을 채울 예정이다.
선셋시네마는 지난 4일 송석주를 찾습니다, 근본없는 영화, 나마스떼 등 3편의 작품으로 포문을 열었다. 11일에는 봉준호 감독의 독립영화 지리멸렬을 포함한 3편의 작품을 상영했다. 양 일간 모두 200여명이 넘는 관람객이 모여 석양이 지는 바닷가에서 영화의 낭만을 즐겼다.
18일에는 오후 7시4분부터 수능을 치려면, 월드 프리미어, 음어오아 3편의 작품을 선보인다. 이들 작품은 정동진, 춘천, 부천 등 다양한 영화제에서 수상한 이력이 있는 영화로 관람객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 전망이다.
시는 6월까지 시범운영을 통해 다양한 의견을 수렴하고 7월부터 공식 운영에 들어가 속초만의 색다른 야간관광 콘텐츠로 발전시켜나갈 계획이다.
정기적인 운영으로 관람객의 유입을 확대해 인근 설악로데오거리 상권의 활성화까지 이어지도록 다양한 연계 방안을 모색할 방침이다.
박은영 시민소통과장은 14일 “속초 선셋시네마가 바다와 영화가 어우러진 독창적인 야간 문화 콘텐츠로 자리 잡길 기대한다”며 “시범운영 기간 중 시민과 관광객 여러분의 소중한 의견을 적극 수렴해 밤의 정취를 만끽할 수 있는 내실 있고 매력적인 프로그램으로 완성해 나가겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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