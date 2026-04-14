[속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지”

[속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지”
이재명 대통령이 세종집무실 관련 “임기 내 이용할 수 있게 신속하게 공사하라”고 지시했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 14일 춘추관에서 브리핑을 통해 “이 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝혔다”며 이같이 밝혔다.
이 수석은 “대통령 세종집무실 건립을 위한 부지 조성 공고를 15일 입찰 공고한다”며 “대상 부지는 35만㎡이며 사업비 98억 원이고 공사 기간은 14개월”이라고 말했다.
이어 “이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장의 상징적이고 중요한 의미가 있다”며 “행정 수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고, 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 공사, 첫 삽이기 때문”이라고 밝혔다.
이 수석은 “정부는 대통령 세종집무실 설계 공모도 진행한다”며 “이달 말 당선작을 선정할 계획이고, 1년의 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다”고 말했다.
이어 “당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”며 “이를 통해 행정 수도 완성하고 진정한 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다”고 밝혔다.
또한 이 수석은 세종집무실을 청와대 대신 주 집무실로 대체하는 건지 묻자 “주로 사용하는 것으로 준비하고 있는데, 청와대를 옮기고 기능을 낮추는 것은 국민적 공감대가 필요하다”며 “일부에서는 입법과정도 필요하다는 이야기가 있어서 함부로 말하기 어렵다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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