발달장애인 대구가 돌본다…2000억 투입 생애 전주기 지원
대구시는 지역 발달장애인의 권리 보장과 자립을 체계적으로 지원하기 위해 ‘2026년 발달장애인 권리보장 및 지원 시행계획’을 본격적으로 추진한다고 14일 밝혔다.
이 계획은 ‘대구시 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 조례’ ‘제1차 대구시 발달장애인 권리보장 및 지원 기본계획(2024~2028)’에 따라 수립됐다. 생애주기별 지원 강화, 돌봄·자립 기반 확충, 위기 대응과 가족 지원 강화, 장애 포용적 환경 조성 등 4대 전략 아래 15개 중점과제, 54개 사업으로 구성됐다.
사업 추진에 2000억여원이 투입될 예정이다. 이중 700억원 정도가 발달장애인 주간활동·방과후 서비스, 최중증 발달장애인 통합돌봄, 발달재활서비스, 장애아 가족 양육지원 등 발달장애인과 가족을 위한 핵심 지원사업에 집중 투입된다. 대구시는 돌봄 국가책임제와 연계해 발달장애인의 특성을 반영한 맞춤형 서비스를 확대할 방침이다. 장애 유형과 정도에 따른 지역사회 자립 인프라도 체계적으로 강화할 방침이다.
대구시는 발달재활·방과후·주간활동서비스 강화, 공공일자리·자립주거 지원 등을 통해 발달장애인의 지역사회 참여와 자립 기반을 확대해나갈 방침이다. 지난해 7월 전국 최초로 설치한 ‘최중증 발달장애인 긴급돌봄센터’ 기능을 한층 강화해 보호자의 입원·질병·경조사 등 긴급 상황에도 돌봄 공백이 발생하지 않도록 지원체계를 고도할 계획이다. 다음 달 신설될 예정인 장애아동지원센터를 통해 장애위험군 아동을 조기에 발굴하고 개인별 맞춤 지원 서비스를 제공할 예정이다. 올해 하반기에는 발달장애인 거점병원과 행동발달증진센터를 설치해 체계적인 의료·재활 지원 기반도 마련한다.
대구시는 이러한 기반을 바탕으로 영유아기부터 성인기까지 생애주기별 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다. 대구시는 이 사업이 장애아동의 건강한 성장과 사회참여를 돕고 가족의 양육 부담도 덜어줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이재홍 대구시 보건복지국장은 “이번 시행계획을 바탕으로 발달장애인을 포함한 모든 장애인이 장애 유형과 관계없이 평범한 하루를 자유롭고 안전하게 보낼 수 있도록 세심하게 지원할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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