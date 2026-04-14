명품 입었다고 자랑질? 10명 중 7명 “촌스러운 짓”
엠브레인 트렌드모니터, ‘2026 명품 소비 관련 인식 조사’ 결과
명품을 과시하는 듯한 스타일을 촌스럽다고 여기는 비율이 70%를 웃도는 것으로 조사됐다. 명품 로고가 크게 박힌 옷이나 가방에 대한 반감도 상당한 것으로 나타났다.
시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 최근 19~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 설문조사를 진행해 14일 발표한 ‘2026 명품 소비 관련 인식 조사’ 결과에 따르면,, ‘과하게 과시적인 명품 스타일은 오히려 촌스럽다’고 평가한 응답자가 전체의 76.8%에 달했다.
반면 ‘로고가 드러나지 않는 조용한 명품이 더 세련돼 보인다’고 말한 비율은 70.8%나 됐고, ‘명품 로고가 크게 있는 것이 더 좋다’는 응답은 11.6%에 불과했다.
응답자의 절반 이상(56.0%)은 올 들어 명품을 구매한 경험이 있다고 했으며, 10명 중 8명가량(79.0%)은 “명품은 더 이상 특정 계층만의 전유물이 아니다”라고 답했다.
명품을 바라보는 시선은 양가적이었다. ‘고급스러운’(59.2%·이하 중복응답) ‘고품질’(40.7%)처럼 긍정적인 평가도 있었지만 ‘사치스러운’(41.8%), ‘품질 대비 가격이 비싼’(32.7%) 등의 부정적인 이미지를 떠올리는 사람도 적지 않았다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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