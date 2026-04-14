명품 입었다고 자랑질? 10명 중 7명 “촌스러운 짓”

엠브레인 트렌드모니터, ‘2026 명품 소비 관련 인식 조사’ 결과

반면 ‘로고가 드러나지 않는 조용한 명품이 더 세련돼 보인다’

고 말한 비율은 70.8%나 됐고, ‘명품 로고가 크게 있는 것이 더 좋다’는 응답은 11.6%에 불과했다.