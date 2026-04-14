고양시 유튜브 ‘전보자’ 개편…“현장 찾아 기업·직업 홍보”
경기 고양시가 공무원이 직접 일터에 투입돼 일을 돕고 기업을 홍보하는 유튜브 콘텐츠 참여 기업을 모집한다.
고양시는 공식 유튜브 채널 직업 체험 콘텐츠 ‘전보자(타인의 Job)’ 시즌3를 맞아 시민 삶의 현장을 찾아가는 방식으로 개편하고, 참여 기업과 일터를 모집한다고 14일 밝혔다.
이번 시즌은 기존 시청 내부 부서 업무 소개 중심에서 벗어나, 지역 기업과 다양한 직업 현장을 직접 방문하는 ‘시민 밀착형 콘텐츠’로 전환된 것이 특징이다.
프로젝트는 ‘전보자가 대신 홍보해 드립니다’를 콘셉트로, 고양시 공무원이 기업이나 일터에 하루 동안 투입돼 실제 업무를 수행하고 그 과정을 영상으로 제작해 공식 유튜브 채널을 통해 소개하는 방식으로 진행된다.
특히 ‘열심히 일한 직원에게 휴가를 선물한다’는 취지로, 기존 근무자가 하루 휴가를 사용하는 동안 공무원이 그 자리를 대신 채우며 현장의 생생한 이야기와 직업의 가치를 전달할 계획이다.
모집 대상은 고양시에 소재한 모든 기업과 일터로, 소상공인과 중소기업 종사자, 잘 알려지지 않은 이색 직업 종사자, 지역 일자리를 소개하고 싶은 시민 등 누구나 규모와 업종에 관계없이 신청하거나 추천할 수 있다.
참여를 원하는 경우 고양시청 언론홍보담당관 영상홍보팀에 전화하거나 안내 포스터의 QR코드를 통해 접수하면 된다. 최종 선정된 참여자의 이야기는 고양시 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
시 관계자는 “공직 내부를 보여주던 기존 방식에서 벗어나 시민의 삶이 있는 현장으로 직접 찾아가 소통을 확대하겠다”며 “지역 기업과 다양한 직업의 매력을 알릴 이번 프로젝트에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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