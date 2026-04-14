파주시 1051억 투입해 일자리 1만4248개 만든다
경기 파주시가 2026년 1만4000개 이상의 일자리 창출과 고용률 69.5% 달성을 목표로 대규모 예산을 투입한다.
파주시는 지역일자리 공시제에 따라 ‘2026년 일자리 대책 세부계획’을 수립해 시청 누리집에 공시하고, 총 1051억원을 투입해 1만4248개의 일자리를 창출하겠다고 14일 밝혔다.
이는 지역 여건을 반영한 고용 목표와 추진 전략을 시민에게 공개하고 이행하기 위한 조치로, 시는 올해 중동 정세 불안 등 대외 경제 변수와 민생경제 위축, 고용시장 불안에 대응하기 위해 지난해보다 고용률 목표를 0.4%포인트 상향한 69.5%로 설정했다.
세부적으로는 175개 사업을 통해 직접 일자리 7141개를 만들고, 고용서비스 지원을 통해 5454개의 취업 연계를 추진하는 등 다양한 방식으로 고용 창출에 나설 계획이다.
이를 위해 ▲기업 지원을 통한 고용 창출 ▲건강한 창업가 육성 ▲맞춤형 일자리 확대 ▲다양한 고용서비스 지원 ▲일자리 기반시설 조성 등 5대 전략을 중심으로 13개 세부 과제를 추진한다.
천유경 시 민생경제국장은 “최근 어려운 경제 여건 속에서도 목표치를 상향 조정했다”라며, “더 좋은 일자리가 넘치는 미래도약 경제도시 파주를 위해 앞으로도 민생안정 일자리 정책 추진에 적극 힘쓰겠다”라고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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