파주시 1051억 투입해 일자리 1만4248개 만든다

“최근 어려운 경제 여건 속에서도 목표치를 상향 조정했다”라며, “더 좋은 일자리가 넘치는 미래도약 경제도시 파주를 위해 앞으로도 민생안정 일자리 정책 추진에 적극 힘쓰겠다”라고 말했다.

경기 파주시가 2026년 1만4000개 이상의 일자리 창출과 고용률 69.5% 달성을 목표로 대규모 예산을 투입한다.파주시는 지역일자리 공시제에 따라 ‘2026년 일자리 대책 세부계획’을 수립해 시청 누리집에 공시하고, 총 1051억원을 투입해 1만4248개의 일자리를 창출하겠다고 14일 밝혔다.이는 지역 여건을 반영한 고용 목표와 추진 전략을 시민에게 공개하고 이행하기 위한 조치로, 시는 올해 중동 정세 불안 등 대외 경제 변수와 민생경제 위축, 고용시장 불안에 대응하기 위해 지난해보다 고용률 목표를 0.4%포인트 상향한 69.5%로 설정했다.세부적으로는 175개 사업을 통해 직접 일자리 7141개를 만들고, 고용서비스 지원을 통해 5454개의 취업 연계를 추진하는 등 다양한 방식으로 고용 창출에 나설 계획이다.이를 위해 ▲기업 지원을 통한 고용 창출 ▲건강한 창업가 육성 ▲맞춤형 일자리 확대 ▲다양한 고용서비스 지원 ▲일자리 기반시설 조성 등 5대 전략을 중심으로 13개 세부 과제를 추진한다.천유경 시 민생경제국장은파주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지