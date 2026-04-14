멜팅소울 주최 ‘2026 KBC’ 성료…제스티살룬 우승

멜팅소울이 주최하고 삼성웰스토리가 공식 후원한 국내 유일의 글로벌 버거 챌린지 ‘2026 코리아버거챔피언십(KBC)9이 지난 9일 양재 aT센터에서 열렸다.

이번 대회는 멜팅소울과 삼성웰스토리가 기획한 행사로 총 118개 팀이 지원해 치열한 예선을 거쳤다

최종 본선에서는 글로벌 스탠다드에 맞춘 한국적 맛의 해석을 주제로 8개 팀이 경합을 벌였으며, 돌솥비빔밥의 풍미를 비프버거로 완벽히 재해석한 제스티살룬이 최종 우승했다.

양사는 이번 대회를 통해 단순한 경연 주최를 넘어, 체계적인 전략을 통해 로컬 브랜드의 세계 무대 도전을 적극 돕는 인큐베이터 역할을 자처했다.

우승팀에게 주어지는 1000만원의 상금과 WFC 출전권, 2000만원 상당의 해외경비 지원 등의 혜택은 멜팅소울의 과거 글로벌 진출 노하우와 맞물려 강력한 시너지를 낼 것으로 기대된다.

주최 측은 “앞으로도 우수 참가팀에게 지속적인 식음 솔루션을 제공하며 시장의 동반 성장을 이끌겠다”고 밝혔다.