고학력 여성에 밀려 일터에서 사라지는 2030 남성들
최근 우리나라 남성 청년층(25~34세)의 경제활동참가율이 주요 선진국보다 더 가파르게 하락한 것으로 나타났다. 고학력 여성의 노동시장 진출 확대와 고령층 계속고용, 인공지능(AI) 확산에 따른 일자리 대체가 맞물리며 청년층 내 일자리 경쟁이 한층 치열해진 영향으로 분석된다. 노동공급 주체가 다양해지는 흐름 속에서 청년 남성의 노동시장 이탈을 막기 위한 구조적 대응이 시급하다는 지적이 나온다.
14일 한국은행이 발간한 ‘남성 청년층 경제활동참가율의 하락 추세 평가’ 보고서에 따르면 우리나라 남성 청년층의 경제활동참가율은 2000년 89.9%에서 2025년 82.3%로 7.6%포인트 하락했다. 이는 25세 이상 전체 연령대 가운데 가장 큰 하락폭이다. 반면 여성 청년층의 경제활동참가율은 같은 기간 52.4%에서 77.5%로 25.1%포인트 상승했다.
남성 청년층의 경제활동 이탈은 전체 흐름과도 대비된다. 우리나라 전체 경제활동참가율은 같은 기간 61.2%에서 64.5%로 높아졌다. 특히 남성 청년층의 참가율 하락 속도는 경제협력개발기구(OECD) 평균보다도 훨씬 가팔랐다. 같은 기간 OECD 남성 청년층 경제활동참가율 평균은 93.2%에서 90.6%로 2.6%포인트 낮아지는 데 그쳤다.
한국은행은 이 같은 변화의 배경으로 여성 청년층과 고령층의 경제활동 참여 확대, AI 확산에 따른 일자리 감소를 지목했다. 윤진영 한은 조사국 고용연구팀 과장은 “고학력 여성의 노동공급이 늘면서 청년층 내 경쟁 구도가 심화됐다”며 “고령층의 경제활동참여 확대와 AI로 인한 일자리 감소도 영향을 미쳤다”고 설명했다. 이어 “지난해 기준 전문직과 사무직에서는 여성 청년층 취업자가 남성과 비슷한 수준에 도달했다”고 말했다.
문제는 이 같은 흐름이 청년기에 그치지 않을 수 있다는 점이다. 남성 청년층의 경제활동참가율 하락세가 이어질 경우 향후 중·장년층 남성의 경제활동참가율 하락으로 연결될 가능성도 제기된다. 윤 과장은 “향후 인구 고령화와 맞물릴 경우 노동공급 감소를 가속화할 우려가 있다”며 “미국과 달리 우리나라는 청년 시기의 낮은 경제활동참가가 이후 노동공급 확대로 이어질 가능성이 높지 않다”고 분석했다.
한은은 특히 경제활동에서 이탈한 남성 청년층의 상당수가 구직을 미루고 ‘쉬고 있다’는 점에 주목했다. 실제 비경제활동 상태인 남성 청년층을 조사한 결과 ‘쉬었음’이라고 응답한 비중은 25~29세에서 4.8%, 30~34세에서 3.7%로 가장 높았다. 이어 취업준비 응답이 각각 4.0%, 2.0%로 뒤를 이었다.
오삼일 한은 조사국 팀장은 “남성 청년층의 경제활동참가율 하락과 여성·고령층의 경제활동참가 확대는 사회규범과 인구구조 변화에 따라 노동공급이 다양화하는 과정”이라면서도 “남성 청년층의 경제활동참가율이 빠르게 하락하고 ‘쉬었음’ 응답 비중이 높다는 점은 우려되는 대목”이라고 말했다.
이에 노동시장의 유연성을 높여 경쟁 부담을 완화하는 한편, 쉬는 청년들이 보다 수월하게 노동시장에 진입할 수 있도록 제도적 기반을 정비해야 한다는 제언이 나온다.
윤 과장은 “이 같은 노동시장 변화가 효율성과 생산성 향상으로 이어지기 위해서는 쉬는 청년들이 보다 원활하게 노동시장에 진입할 수 있는 제도적 여건을 마련하려는 정책적 노력이 필요하다”며 “AI의 급속한 확산에 대응해 기술교육을 강화하고 청년층의 노동시장 진입을 뒷받침하는 것도 중요하다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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