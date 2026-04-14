영덕군, 신규 원전 유치 대비 조례 제정 추진
경북 영덕군이 신규 원전 유치와 연계한 지역 산업 생태계를 구축하기 위한 조례 제정에 나섰다. 원전을 발전 시설을 넘어 기업·기술·인재가 모이는 종합 산업 기반으로 확장하겠다는 구상이다.
영덕군은 원전 유치와 지역 경제 구조를 원자력 산업 중심으로 전환해 장기적인 핵심 성장동력을 확보하기 위해 ‘원자력산업 육성 및 지원에 관한 조례’ 제정을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
조례안에는 4년 단위의 ‘원자력 산업 육성 기본계획’ 수립 근거가 담길 예정이다. 산업 발전 방향 및 중장기 로드맵, 기업 유치 및 기술 개발 지원, 인공지능(AI) 기반 산업 육성, 전문 인력 양성 및 양질의 일자리 창출 방안 등이 포함된다.
군은 원전 유치 시 확보될 약 2조원 규모의 재정 지원금을 마중물로 삼아 산업단지 조성과 에너지 공공기관·연구시설 집적을 추진해 첨단 에너지 산업 클러스터로의 경제 구조 전환을 본격화할 계획이다.
군은 지난달 27일 한국수력원자력에 2.8GW 규모(APR1400 2기)의 신규 원전 유치 신청서를 제출했다. 영덕군의회는 지난 2월 유치 동의안을 만장일치로 의결하고 건의문을 채택하는 등 민·관·정이 하나 되어 원전 유치에 총력을 기울이고 있다.
황인수 영덕부군수는 “군의회와 긴밀히 협의해 조례 제정을 차질 없이 추진함으로써 원전 유치에 대비한 산업 기반을 선제적으로 다질 것”이라며 “원전 유치와 함께 원자력 산업을 지역의 미래를 책임질 강력한 성장 엔진으로 연결해 나가겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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