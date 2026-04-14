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포항시, 전기차 190대 조기 보급…내달 8일부터 보조금 신청

입력:2026-04-14 11:50
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충전 중인 전기자동차. 포항시 제공

경북 포항시가 전기자동차 보급 시기를 앞당기며 에너지 위기 대응과 탄소중립 실현에 속도를 내고 있다.

포항시는 올해 하반기 예정이던 전기자동차 보급 사업 중 전기 승용차와 전기화물차 구입 지원을 앞당겨 시행한다고 14일 밝혔다.

총사업비 31억원을 들여 전기승용차 150대와 전기화물차 40대 등 모두 190대를 조기 보급할 계획이다.

보조금 신청은 내달 8일부터 ‘무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)’을 통해 가능하다. 신청일 기준 포항시에 90일 이상 연속 거주하거나 사업장을 둔 개인·법인·개인사업자가 대상이다.

2개월 이내 출고 가능한 차량만 서류 검토 후 출고·등록 순으로 보조금을 지원한다.

올해는 전기차 전환 촉진을 위한 추가 지원이 확대된다. 3년 이상 보유한 내연기관 차량을 전기차로 교체할 경우 최대 130만원의 전환지원금을 받을 수 있으며, 차상위 이하 계층과 청년 생애 최초 구매자 등에는 국비 보조금의 일정 비율을 추가 지원한다.

이와 함께 전기택시, 다자녀 가구, 소상공인, 농업인 등 대상별 맞춤형 추가 보조금도 마련해 실수요자의 부담을 낮추고 보급 효과를 높일 방침이다.

시는 이번 조기 보급과 추가 보조금 정책을 통해 고유가로 인한 시민 부담을 완화하고, 온실가스와 미세먼지 저감 등 환경 개선 효과도 기대하고 있다.

권태중 포항시 기후대기과장은 “전기자동차 보급 확대는 탄소중립 도시로 가기 위한 핵심 정책”이라며 “충전 인프라 확충 등 이용 환경개선에도 힘써 시민들이 보다 편리하고 안전하게 전기차를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

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사회2부
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