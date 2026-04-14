“아버지는 나의 영웅”… 완도 화재 순직 소방관 눈물의 영결식
故 박승원 소방경·노태영 소방교
1계급 특진·옥조근정훈장 등 추서
이 대통령 조전 보내 “반드시 기억”
전남 완도의 한 냉동창고에서 발생한 화재 진압 중 순직한 고(故) 박승원 소방경과 노태영 소방교에 대한 영결식이 14일 엄수됐다.
이날 오전 9시부터 전남 완도군 농어민문화체육센터에서 전라남도 장(葬)으로 거행된 영결식에 참석한 유가족과 동료 소방관 등 400여명은 눈물로 고인들의 마지막 길을 배웅했다. 박 소방경과 노 소방교 영정 앞에는 이들의 정복·정모와 함께 1계급 특진 임명장과 옥조근정훈장이 나란히 놓였다.
오열하는 유가족과 함께 운구행렬이 영결식장에 도착하자, 동료 소방관들은 일제히 참았던 눈물을 떨궜다.
동료 소방관들은 마지막 편지를 통해 고인의 사명감과 헌신을 잊지 않겠다고 다짐했다.
박 소방경의 동료는 “누구보다 먼저 현장에 도착해 누구보다 늦게 현장에서 나오는 친구였다. 늘 침착했고 동료들을 먼저 살피며 끝까지 자신의 자리를 지켰다”며 “힘든 상황에서도 늘 웃음을 잃지 않았던 모습은 우리 모두의 기억 속에 깊이 남아 있다”며 오열했다.
노 소방교의 동료도 “결혼을 앞두고 신혼여행을 어디로 가야 할지 고민하던 형인데 왜 이렇게 한순간에 멈춰야 하는지 세상이 원망스럽다”면서 “‘다치지 말고 오래 근무하자’는 평범한 약속 하나 지키지 못한 못난 동생을 용서해달라. 형이 사랑했던 소방의 사명은 이제 남겨진 우리가 짊어지겠다”고 말했다.
유족 대표로 추도사를 한 박 소방경의 아들은 “아버지는 나의 영웅이자 정말 멋진 남자다. 못 본 지 사흘밖에 되지 않았지만 앞으로 못 볼 것을 생각하니 앞 길이 막막하고 가슴이 아린다”며 “아버지가 말한 멋진 가장이자 무슨 일이든 해내는 가장이 되겠다”고 약속했다.
이재명 대통령은 조전을 보내 고인들을 추도했다. 김승룡 소방청장이 대독한 조전에서 이 대통령은 “국민의 생명을 구하기 위해 뜨거운 불길로 뛰어든 고인의 투철한 사명감과 헌신이 오늘도 안전한 대한민국을 만들었다는 것을 반드시 기억하겠다”고 강조했다.
세 아이의 아버지이자 20년차 베테랑 소방관인 박승원 소방경과 오는 10월 결혼을 앞둔 예비신랑 노태영 소방교는 지난 12일 오전 완도의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 발생한 화재를 진화하던 중 순직했다. 고인들의 유해는 이날 오후 국립대전현충원에 안장된다.
완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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