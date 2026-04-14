경주시·경주우체국, ‘안부살핌 우편서비스’ 협약…고독사 예방 협력
경북 경주시는 지난 13일 경주우체국과 ‘안부살핌 우편서비스’ 업무협약을 체결하고, 고독사 예방과 사회적 고립 가구 지원을 위한 협력체계 강화에 나섰다.
협약식에는 윤철용 경주시 시민복지국장과 박상윤 경주우체국장을 비롯해 양 기관 관계자 10여명이 참석해 사업 추진 경과를 공유하고 향후 운영 방향을 논의했다.
‘안부살핌 우편서비스’는 중·장년 1인 가구 및 고립 위험 가구를 대상으로 우체국 집배원이 월 2회 생필품을 전달하며 직접 안부를 확인하는 대면 복지서비스다.
비대면 중심의 기존 관리체계를 보완해 위기가구를 조기에 발견하고, 신속한 대응을 통해 고독사 등 사회적 문제를 예방하는 것이 목적이다.
이번 사업은 시가 지난 2월 행정안전부 공모에 선정된 이후 3월 경주우체국과의 협약을 통해 본격 추진됐다. 시는 4월 대상자 발굴을 거쳐 다음 달부터 서비스를 본격 시행할 예정이다.
시는 그동안 AI 안부확인 서비스, 행복기동대 운영, 복지사각지대 발굴 시스템 등을 통해 고독사 예방 정책을 추진해왔다. 이번 협약을 계기로 현장 중심의 대응체계를 한층 강화할 계획이다.
윤철용 경주시 시민복지국장은 “우체국의 인적 네트워크를 활용한 이번 사업이 지역사회 돌봄체계를 더욱 촘촘하게 만드는 계기가 될 것”이라며 “위기가구를 조기에 발굴하고 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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