李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라”

이재명 대통령이 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의에서 밝게 웃으며 발언하고 있다. 청와대사진기자단

국무회의에서 “

부동산 정책에 이해관계가 절대 침투할 수 없도록 해야 한다”면서 “용지를 복사하는 직원조차도 다주택자여선 안된다”고 강조했다.