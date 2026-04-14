李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라”

李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라”
이재명 대통령이 부동산 정책 논의 과정에서 다주택자 등을 배제하기로 한 지침과 관련해 “서류를 복사하는 사람들도 다 빼야 한다”고 말했다.
이 대통령은 14일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “부동산 정책에 이해관계가 절대 침투할 수 없도록 해야 한다”면서 “용지를 복사하는 직원조차도 다주택자여선 안된다”고 강조했다.
이어 “부동산 대출 상황은 잘 점검하고 있느냐”고 물으며 “세제 등에 대해서도 철저하게 준비를 잘해달라”고 당부했다.
이 대통령은 지난 3월 SNS에 “주택과 부동산 정책의 논의·입안·보고·결재 과정에서 다주택자와 비거주 고가 주택 소유자, 부동산 과다보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다”고 밝힌 바 있다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사