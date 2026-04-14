울산시, 조선업 디지털 인재 2000명 키운다
총 300억 투입 2030년까지 실증형 교육 거점 조성
울산시는 산업통상자원부가 주관하는 ‘조선산업 핵심 인재 디지털 양성 기반 구축 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.
울산시는 이번 공모 선정으로 확보한 국비 200억원을 포함해 총 300억원의 사업비를 투입한다.
올해부터 2030년까지 5년간 울산정보산업진흥원, 울산대학교와 긴밀히 협력해 조선업 디지털 전환을 이끌어갈 현장 투입형 실무 인재 2000명을 양성한다는 목표다.
이를 위해 시는 울산정보산업진흥원의 선박통합데이터센터와 울산대학교 조선해양공학관 등의 기존 인프라를 적극 활용해 최첨단 실증형 교육 거점을 조성할 계획이다.
이곳에는 확장 현실(XR) 시뮬레이터, 산업용 협동 로봇, 디지털 트윈 등 첨단 기술이 집약된 실증 기반이 구축되며, 구직자와 재직자를 모두 아우르는 맞춤형 융합 교육이 진행된다.
특히 고가 장비를 자체적으로 구축하기 어려운 지역 중소기업들을 위해 ‘개방형 연구실(오픈랩)’을 제공해 대기업과 중소기업 간의 디지털 양극화를 완화하고 동반 성장을 이끌어낸다는 복안이다.
시는 이번 사업이 현장에 고숙련 인재를 적기에 공급함으로써 최근 심화하고 있는 외국 인력 의존도를 낮추고, 내국인 중심의 튼튼한 기술 생태계를 복원하는 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.
울산시 관계자는 “이번 사업은 울산의 주력 산업인 조선업이 기술과 데이터 중심 산업으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “울산을 명실상부한 대한민국 조선업 디지털 인재 양성의 핵심 거점으로 육성해 세계 시장에서 초격차 경쟁력을 확고히 다지겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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