정명근 “말보다 실천으로 화성, 세계적 도시 만들겠다”

정명근 후보는

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이날 첫 일정으로 현충탑을 참배한 정 후보는 “

배정수 의장은 “단체장에 따라 지역 발전이 바뀔 수 있다”며 “당원들이 한마음 한뜻의 원팀으로 본선에서 반드시 승리해 시민들과 함께 화성 발전에 공동 노력하자”고 말했다.