정명근 “말보다 실천으로 화성, 세계적 도시 만들겠다”
정명근 더불어민주당 화성특례시장 공천후보가 “권력보다는 시민을, 말보다는 실천을 통해 화성시가 대한민국을 넘어 세계적인 도시로 성장할수 있도록 시민과 당원 동지 여러분들과 함께 하겠다”고 약속했다.
민주당 화성특례시장 후보로 확정된 정명근 후보는 13 “이번 경선 결과는 시민과 당원 동지들의 뜻이 모여 이루어진 결과”라고 강조하며 이같이 밝혔다.
이날 첫 일정으로 현충탑을 참배한 정 후보는 “시민의 뜻을 받들어 본선에서도 받드시 승리해 중단 없는 화성시 발전을 위해 매진 하겠다는 것을 시민들께 약속 드린다”며 “시민 의견을 경청하고 중단 없는 화성 발전을 위해 더욱 더 매진하겠다”고 말했다.
정 후보는 현충탑을 참배한 후 사통팔달의 30분 이동 시대를 열어줄 동인선(동탄~인덕원) 공사 현장을 방문해 관계자들을 만나 애로사항을 청취하고 조기에 개통될 수 있도록 적극 지원 의지를 피력했다.
동인선은 지난 2024년 착공돼 오는 2029년 개통 목표이다. 안양 인덕원에서 수원~용인서천을 거쳐 기산반월~능동~반송~동탄역에 이르는 총 연장 39㎞이다.
정 후보의 현충탑 참배에는 배정수 화성시의회 의장, 김태형 이홍근 박진영 이진형 경기도의원, 위영란 배현경 이계철 최은희 김상균 유재호 장철규 이용운 화성시의원, 배강욱 당대표 특보, 조승문 (전)화성시 제2부시장, 엄정룡 (전)시의원 등 30여명이 동행하며 뜻을 함께 했다.
배정수 의장은 “단체장에 따라 지역 발전이 바뀔 수 있다”며 “당원들이 한마음 한뜻의 원팀으로 본선에서 반드시 승리해 시민들과 함께 화성 발전에 공동 노력하자”고 말했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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