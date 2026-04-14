경주 황리단길 공영주차장, 주차난 완화에 한몫
경북 경주 황리단길 일대의 만성적인 주차난이 공영주차장 운영으로 점차 완화되고 있다.
경주시는 황리단길 공영주차장이 지난 1월 본격 운영에 들어선 이후 주말마다 대부분 만차를 이루며 높은 이용률을 보이고 있다고 14일 밝혔다. 주차장은 총 894면 규모다.
황리단길은 첨성대, 천마총 등 주요 관광지와 인접해 관광객 발길이 꾸준히 이어지는 지역이다. 하지만 그동안 주차 공간 부족으로 인한 교통 혼잡이 끊이지 않아 방문객과 시민 모두 불편을 겪어왔다.
이에 시는 총사업비 245억원을 투입해 사정동 일원에 대규모 공영주차장을 조성했다. 2019년 타당성 조사와 투자심사, 도시계획 등 행정 절차를 거쳐 지난해 5월 착공, 같은 해 12월 준공됐다.
현재는 무료로 운영 중이며, 하반기부터는 유료로 전환될 예정이다.
인근 시내버스 노선과 연계해 관광객 이동 편의성도 개선되고 도심 교통 혼잡 완화에도 도움이 될 것으로 기대한다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “앞으로도 시민 편의와 관광 활성화를 위한 기반시설 확충을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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