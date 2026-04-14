넷마블 신작 ‘몬길: STAR DIVE’ 출시 D-1
넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길: STAR DIVE’의 정식 출시를 하루 앞두고 14일 사전 다운로드를 시작했다.
이용자들은 14일 오전 10시부터 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 모바일 버전 사전 다운로드를 진행할 수 있다. PC 버전은 에픽게임즈 스토어와 넷마블 런처를 통해 설치가 가능하다.
‘몬길: STAR DIVE’는 15일 오전 10시에 정식 출시될 예정이다. 이에 맞춰 다양한 이벤트가 진행된다. 참여시 인게임 보상을 얻는다.
이 게임은 2013년 출시되어 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 ‘몬스터 길들이기’의 공식 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출을 자랑하며 몬스터를 포획하고 수집해 합성하는 몬스터 컬렉팅 시스템을 도입했다. 더불어 3인 파티 기반의 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다. 게임에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 에픽게임즈 스토어 페이지 등에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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