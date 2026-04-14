‘7만209필지, 13년’…김제 지적재조사, 경계분쟁 줄인다

일제강점기 지적도 한계…전국적 분쟁 원인

48개 지구 43% 정비…맹지·건축 저촉 해소

국토 정비 속도 관건…주민 동의 확보 과제

일제강점기 종이 지적도 제작 당시 측량하는 모습. 김제시 제공

일제강점기 지적도에서 비롯된 토지 경계 분쟁이 이어지는 가운데 전북 김제시가 지적재조사로 해법 마련에 나섰다.