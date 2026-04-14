‘7만209필지, 13년’…김제 지적재조사, 경계분쟁 줄인다
일제강점기 지적도 한계…전국적 분쟁 원인
48개 지구 43% 정비…맹지·건축 저촉 해소
국토 정비 속도 관건…주민 동의 확보 과제
일제강점기 지적도에서 비롯된 토지 경계 분쟁이 이어지는 가운데 전북 김제시가 지적재조사로 해법 마련에 나섰다.
김제시는 전체 37만 필지 가운데 15%인 7만209필지를 지적불부합지로 분류하고 13년째 정비를 진행 중이다고 14일 밝혔다. 실제 토지 경계와 지적도 경계가 맞지 않아 분쟁과 재산권 침해가 발생하는 지역이다.
시는 2013년 사업 착수 이후 현재까지 48개 지구 3만558필지에 대해 재조사를 완료했거나 추진 중이다. 전체 대상의 약 43% 수준이다.
지적불부합지 문제는 일제강점기 당시 세금 징수를 목적으로 제작된 종이 지적도에서 비롯됐다. 당시 측량 기술 한계와 이후 도시 개발, 지형 변화가 누적되면서 실제 경계와 공부상 경계가 어긋나는 사례가 이어져 왔다.
이로 인해 토지 경계 분쟁과 건축 허가 지연, 재산권 침해 등 민원이 발생해 왔으며 경계가 불명확해 활용이 어려운 토지도 적지 않은 것으로 알려졌다.
지적재조사사업은 이러한 문제를 해소하기 위해 최신 측량 기술로 토지 경계를 다시 설정하고 디지털 지적으로 전환하는 국비 사업이다. 이 사업은 2012년 특별법 제정을 계기로 전국적으로 추진되고 있다.
지적재조사는 전국 단위 국토 정비 사업으로, 사업 속도와 예산 확보가 주요 과제로 꼽힌다.
현장에서는 경계 분쟁 해소 효과가 나타나고 있다. 경계 불명확으로 건축이 제한됐던 토지나 도로에 접하지 못했던 맹지 등이 재조사를 통해 정상 활용이 가능해진 사례가 이어지고 있다.
완료 지구에서는 주민 간 갈등이 해소되고 토지 거래와 행정 처리 속도가 개선됐다는 반응이 나온다.
김제시는 올해 성덕 석동지구와 청하 갈산지구 등 6개 지구 2208필지를 대상으로 재조사를 진행 중이며, 2027년까지 사업을 마무리할 계획이다. 이후 잔여 약 4만2000여 필지에 대해서도 단계적으로 사업을 확대할 방침이다.
사업 추진 과정에서 주민 동의 확보는 주요 과제로 꼽힌다. 시는 설명회와 현장 상담을 통해 경계 조정 방식과 보상 절차를 안내하며 참여를 유도하고 있다.
김제시 관계자는 “지적재조사는 단순한 측량이 아니라 시민 재산권을 바로잡는 사업”이라며 “남은 대상지에 대해서도 차질 없이 추진해 체감 효과를 높이겠다”고 말했다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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