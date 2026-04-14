인천교통공사, 지하철 역사에 무인환전 키오스크 운영

무인환전 키오스크. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “무인환전 키오스크 운영을 통해 외국인 관광객의 이용 편의를 높이고자 한다”며 “앞으로도 시민과 관광객이 편리하게 이용할 수 있도록 역사 내 편의시설을 확대해 나가겠다”고 말했다.