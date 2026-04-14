시사 전체기사

김미경 인하대병원 의료정보팀장, 보건복지부 장관 표창

입력:2026-04-14 10:50
공유하기
글자 크기 조정
김미경 인하대병원 의료정보팀장. 인하대병원 제공

인하대병원은 김미경(사진) 의료정보팀장이 지난 10일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘대한병원협회 제67차 정기총회’에서 국민보건의료 향상에 이바지한 공로로 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 14일 밝혔다.

김 팀장은 국가 단위의 질환 등록 및 조사사업과 의료의 질 향상을 위한 국가보건의료 표준화 사업에 적극적으로 참여하며 양질의 보건통계를 생성하고 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 또 지역 단위 네트워크 구축 및 산학협력 활동을 통해 보건의료정보관리사의 역량 강화와 정보 교류에 기여한 점이 높게 평가됐다.

김 팀장은 “보건의료정보관리사로서 표준화된 데이터를 넘어 고도화된 통계 분석을 통해 보건의료 데이터의 가치를 극대화하고 변화하는 디지털 헬스케어 환경 속에서 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 전문 역량을 쏟겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
459
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “서류 복사 직원까지…다주택자 빼라”
오늘부터 주사기 사재기 금지… 수급불안 제품 추가 발굴
李대통령 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수…판 엎으면 안돼”
영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’
마스크 벗은 김건희… 재판부 “사유 없으면 못 써” 지적
대전 오월드 탈출 ‘늑구’, 8시간 대치 중 포획망 뚫고 달아났다
트럼프 “해상 봉쇄 시작…이란, 합의 원한다 연락” 이란 “새로운 교전 도입” 반발
한동훈 부산북갑 출마 공식화에… 국힘 “연대 있을 수 없는 일”
국민일보 신문구독