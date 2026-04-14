김미경 인하대병원 의료정보팀장, 보건복지부 장관 표창
인하대병원은 김미경(사진) 의료정보팀장이 지난 10일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘대한병원협회 제67차 정기총회’에서 국민보건의료 향상에 이바지한 공로로 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 14일 밝혔다.
김 팀장은 국가 단위의 질환 등록 및 조사사업과 의료의 질 향상을 위한 국가보건의료 표준화 사업에 적극적으로 참여하며 양질의 보건통계를 생성하고 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 또 지역 단위 네트워크 구축 및 산학협력 활동을 통해 보건의료정보관리사의 역량 강화와 정보 교류에 기여한 점이 높게 평가됐다.
김 팀장은 “보건의료정보관리사로서 표준화된 데이터를 넘어 고도화된 통계 분석을 통해 보건의료 데이터의 가치를 극대화하고 변화하는 디지털 헬스케어 환경 속에서 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 전문 역량을 쏟겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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