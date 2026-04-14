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‘트로트 명가’ 토탈셋 김균민 회장, KTGA 제작자상 수상

입력:2026-04-14 10:48
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토탈셋 김균민 회장. 토탈셋 제공

‘트로트 명가’ 토탈셋의 김균민 회장이 대중음악 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

김 회장은 서울 경희대 평화의전당에서 지난 11일 개최된 ‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈(KTGA)’ 시상식에서 영예의 제작자상을 수상했다고 14일 토탈셋이 밝혔다. 김 회장을 대신해 토탈셋 소속 가수 박군과 성민, 안성훈이 대리 수상했다.

대리수상한 가수 박군(왼쪽부터), 안성훈, 성민. 토탈셋 제공

김 회장은 35여년간 룰라, 샤크라, 디바 등 수많은 대중가수를 발굴해 스타로 발돋움시킨 베테랑 제작자다. 최근에는 진성, 한혜진, 박군, 안성훈, 성민, 오유진, 이수연 등 세대를 아우르는 라인업을 구축해 트로트계에서 존재감을 드러내고 있다.

김 회장은 2021년 한국콘텐츠진흥원 공로상을 수상한 데 이어 2024년 대중음악 산업 전반에 걸친 영향력을 인정받아 문화체육관광부 장관 표창을 받았다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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