인천시, ‘민생지원 추경’ 1657억원 편성…인천e음 혜택 확대
인천시는 14일 지방교부세 증액분을 전액 투입한 1657억원 규모의 ‘인천형 민생지원 추가경정예산안’을 편성했다고 밝혔다.
시는 이번 추경안을 통해 지역화폐인 인천e음의 혜택을 대폭 확대하고 고유가 피해지원금 추가 지급, 농어업인 수당 선지급 등을 추진할 계획이다.
추경안이 시행되면 인천e음의 캐시백 비율은 다음 달부터 3개월간 기존 10%에서 20%로 확대된다. 관련 재원으로는 1145억원이 투입된다. 인천e음의 월 사용한도도 30만원에서 50만원으로 상향된다. 이를 통해 시민 1명당 3개월간 최대 30만원의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.
시는 또 127억원을 들여 지역 내 모든 주유소(367곳)에서 인천e음을 쓸 수 있도록 할 방침이다. 휘발유와 경유 1ℓ당 2000원 기준으로 인천e음으로 주유하면 400원을 돌려받을 수 있다.
이와 함께 시는 150억원을 투입해 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정 등 시민 30만명을 대상으로 고유가 피해지원금 5만원을 추가 지급한다. 비수도권보다 5만원이 적은 수도권 시민의 고유가 피해지원금 역차별 문제를 일부 해소하기 위한 조치다.
고유가로 어려움을 겪는 택시·화물차 종사자를 위한 지원도 함께 이뤄진다. 시는 235억원을 들여 노후 택시 폐차 지원 대상을 666대에서 1600대로 늘리고 화물차 유가보조금도 증액한다.
농번기 등에 따른 농어업인의 경제적 어려움을 덜기 위해서는 매달 5만원씩인 농어업인 수당 1년치 60만원을 다음 달 일시불로 지급한다. 추후 증액 추진은 사회보장협의 및 군·구 협의를 거쳐 이뤄질 수 있다.
시는 이달 중 인천시의회 심의를 거쳐 곧바로 추경안을 시행할 예정이다.
유정복 인천시장은 “인천의 자주재원인 지방교부세 증액분은 단 한 푼도 허투루 쓰지 않고 오직 인천시민을 위한 인천형 민생지원 추경에 전액 투입하겠다”며 “지금처럼 경제 위기가 닥치고 민생이 어려울 때 시민의 든든한 방패가 되기 위해서다”고 말했다.
이어 “인천시는 즉각 신속집행을 위한 후속 절차에 착수하겠다”며 “인천의 권익과 재정주권을 지키고 시민 여러분의 하루가 덜 힘들어지도록 모든 행정 역량을 다하겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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