동해 발한지구, 선창80 마도로스의 거리 조성
강원도 동해시가 발한지구 도시재생 뉴딜사업의 하나로 ‘선창80 마도로스의 거리’를 조성한다.
이 사업은 8억원을 들여 묵호역에서 발한삼거리, 묵호항으로 이어지는 구간을 대상으로 주민들이 통학, 통근, 장보기 등에 일상적으로 이용하는 생활도로의 보행환경을 보다 안전하고 편리하게 정비하는 데 초점을 맞춰 진행된다.
이곳은 지역 주민 이용 비중이 높은 생활도로임에도 굴다리 내부 조명 부족, 보도 단차, 가로환경 정비 미흡 등으로 보행 불편이 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 기존 시설을 전면 교체하는 방식이 아닌 현재 이용 여건을 유지하면서 굴다리 환경 개선, 보도 정비, 조명 개선 등 실질적인 체감도를 높이는 방향으로 사업을 추진한다.
이달 중에는 묵호역 굴다리 환경개선과 발한삼거리 일대 보도 정비를 통해 주민들이 바로 체감할 수 있는 보행환경 개선에 집중한다.
다음 달에는 길이 3ｍ의 레터링 조형물, 길이 10.75ｍ, 높이 2ｍ의 미디어월, 경관 가로등 61개소, 포토존 등을 설치해 지역 특성을 반영한 경관 요소를 더해 나갈 계획이다.
시는 여름 성수기 이전 굴다리와 보행로 350ｍ를 정비하고 공사를 장기간 분산하기보다 단기간 집중적으로 추진해 주민 불편을 최소화한다는 방침이다.
공사 기간 일부 보행 동선 조정과 보도 정비로 불편이 발생할 수 있으나 안전시설 확충, 안내 표지 강화, 공정 관리 등을 통해 불편을 최소화할 계획이다.
전미애 도시정비과장은 14일 “이번 사업은 주민들이 일상적으로 이용하는 길을 보다 안전하고 쾌적하게 개선하는 데 의미가 있다”며 “공사 기간 다소 불편이 있더라도 이해와 협조를 부탁한다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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