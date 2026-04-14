주운 신분증으로 15년간 신분 사칭한 50대 송치
15년 동안 타인의 신분을 사칭하고 총 15억원을 가로챈 50대 여성이 검찰에 송치됐다.
14일 제주동부경찰서는 특정경제범죄가중처벌법 위반, 사기, 사전자위작, 사문서위조, 절도 등의 혐의로 A씨(50대)를 검거해 13일 구속 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지인들에게 재력을 과시하며 접근한 뒤 “잘 아는 대부업 주주에게 돈을 맡기면 시중 은행보다 높은 이자를 지급하겠다”고 속여 총 15억7082만원을 송금받고 잠적했다.
피해자는 5명이며, 가장 큰 피해액은 5억원을 넘는다. 범행 기간은 2018년 12월부터 올해 2월까지로 확인됐다.
조사 과정에서 A씨가 타인의 명의를 도용해 사기 행각을 벌인 사실도 새롭게 드러났다.
조사 결과 A씨는 2011년 제주시 내 길에서 주운 신분증과 2018년 카페 동업자의 신분증 등 2명의 명의를 도용해 생활해 왔다.
이 중 사기 범행은 카페 동업자의 명의로 개설한 은행 계좌를 통해 이뤄졌다.
피해자들은 지난 3월부터 고소장을 제출했다. 서로 알지 못하는 사이였다. 피해자들이 알고 있던 피의자의 이름은 서로 달랐지만 모두 ‘카페를 운영하던 인물’이라는 공통점을 진술했다. 경찰은 지문 확인을 통해 A씨가 타인의 이름을 사칭한 사실을 밝혀냈다.
A씨는 수사기관의 추적을 피하기 위해 서울, 광주, 청주 등지를 전전하다 지난 4일 광주의 한 고시원에서 검거됐다.
그는 서울 출신으로, 사기 혐의로 지명 수배를 받던 중 타인 명의로 살기로 결심해 2011년 제주로 내려온 것으로 알려졌다.
경찰은 피해금 은닉 여부 등에 대한 수사를 이어갈 예정이다.
권용석 제주동부서장은 “투자를 유도하여 송금을 요청하는 경우 각별한 주의가 필요하다”며 “피해 발생 시 적극적으로 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사