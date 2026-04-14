경기도, 럼피스킨 대응 전환…백신 자율화·매개곤충 감시 강화
경기도가 2종 가축전염병으로 하향 조정된 럼피스킨(LSD)에 대해 농가 부담 완화와 매개곤충 감시 강화를 병행하는 방역체계로 전환한다.
경기도는 곤충매개 가축전염병인 럼피스킨이 관련 법 개정으로 1종에서 2종으로 하향됨에 따라 선별적 살처분과 이동 제한 완화 등 농가 부담을 줄이고, 위험도 기반 방역체계를 도입한다고 14일 밝혔다.
이번 조치에 따라 백신 접종은 농가 자율 방식으로 전환되며, 희망 농가에는 백신을 무상 공급해 자발적인 참여를 유도한다.
다만 소 사육 밀집도와 과거 발생 이력, 매개곤충 서식 환경 등을 반영해 김포·남양주·안산·화성·양주 등 5개 시·군을 고위험 지역으로 분류하고, 이들 지역의 소 50두 미만 소규모 농가에는 수의사를 동원한 일제 접종을 6월 중 지원할 계획이다.
또한 도는 4월부터 11월까지 모기와 침파리 등 흡혈곤충에 대한 예찰과 조기경보 체계를 본격 가동한다.
파주·화성·포천·여주·안성 등 5개 지역 30개 농장을 대상으로 민간 검사기관과 협력한 거점센터를 운영하고, 파주·연천·양주·김포·화성 주요 유입 경로에는 공중포집기를 설치해 매개곤충 밀도와 병원체 보유 여부를 상시 감시한다. 감시 대상에는 럼피스킨뿐 아니라 블루텅, 아프리카마역 등 해외 유입 우려 가축전염병도 포함된다.
럼피스킨은 모기 등 흡혈곤충을 통해 소에 감염되는 바이러스성 질병으로, 2023년 10월 국내 첫 발생 이후 전국적으로 확산됐으나 일제 백신접종과 방역 조치로 2025년 이후 추가 발생 없이 안정적으로 관리되고 있다. 도는 그동안 위험도 재평가와 질병 등급 하향을 지속 건의해 왔으며, 이번 법 개정으로 방역관리 체계 전환이 이뤄졌다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 “불필요한 농가부담은 완화하고, 위험도 높은 지역과 매개곤충 감시에 방역 역량을 집중해 신종 해외 가축전염병 유입 차단에 최선을 다하겠다”며 “축산농가에서도 농장 청결유지, 매개곤충 방제, 올바른 백신접종 등 자율방역에 동참해 달라”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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