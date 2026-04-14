[단독] ‘점용허가’ 교묘히 피한 10m의 마법… 현대백화점의 ‘치졸한 꼼수’

“20m는 도로, 10m는 우리 땅”

점용허가 규제 비웃는 ‘사유지 알박기’

백화점 인도교에 일본산 가챠 144대 배치



울산 남구 삼산동 현대백화점 울산점의 본관과 별관을 잇는 인도교가 대규모 ‘뽑기판’으로 전락했다.



특히 백화점 측이 법의 사각지대를 이용해 도로 점용 허가 구역을 교묘히 피한 ‘꼼수 상업 행위’를 벌이고 있다는 비판이 거세다. 시민 안전을 위해 허가된 공용 통로가 대기업의 수익 창출을 위한 ‘치외법권 영업장’으로 변질됐다는 지적이다.



14일 울산 남구 등에 따르면 현대백화점 울산점의 2층 연결통로(길이 30m) 중 도로 상공을 점유하는 20m 구간은 ‘통행’을 목적으로 점용 허가를 받은 상태다. 도로법상 점용 허가 구역 내 물품 진열 및 영업 행위는 엄격히 금지된다.



문제는 백화점 측이 이 규제를 피하려고 점용 허가 구역을 교묘히 비껴간 나머지 10m의 ‘백화점 부지’ 구간에 144대의 ‘가챠’(캡슐 토이) 머신을 집중적으로 몰아넣었다는 점이다.



사실상 도로의 연장선인 인도교를 사유지라는 ‘방패’를 앞세워 거대한 일본 캐릭터 무인 매장으로 바꾼 전형적인 꼼수 영업이라는 비판이 나오는 이유다.





지난 10일 시작된 이번 행사는 어린이날 대목을 겨냥해 내달 7일까지 이어지는 ‘팝업스토어’ 형태다.



현장에는 ‘짱구는 못말려’ 등 일본의 인기 애니메이션 캐릭터 피규어와 아크릴 키링 등을 미끼로 1회당 4000원에서 최대 9000원에 달하는 고가의 캐릭터 상품을 미끼로 사행성을 자극하고 있다.



팝업스토어의 경우 백화점이 전체 매출의 15%를 수수료로 가져가는 구조다.



시민들의 보행 편의를 위해 국가 땅을 빌린 백화점이, 정작 그 연결로에서 사행성 영업으로 이득을 챙기고 있는 셈이다.



안전 문제는 더욱 심각하다. 인도교는 건축법 및 소방법상 유사시 인명을 구조하는 핵심 피난 통로다. 하지만 폭 5m에 불과한 협소한 통로 상당 부분을 144대의 전자기기와 홍보물이 차지하고 있다.



실제로 지난 12일 오후에는 구경하는 사람들이 몰리며 이동이 불가능할 정도의 극심한 병목 현상이 발생했다. 현장에서 만난 시민 김모(38·여)씨는 “아이와 이동할 때 이용하던 길인데 기계들이 들어찬 뒤론 이동이 너무 불편하고 불안하다”며 “도로 위 다리에서까지 이렇게 장사를 해야 하느냐”고 지적했다.



전문가들은 수많은 기기가 연결된 전선과 내부 부품이 화재의 도화선이 될 수도 있다고 경고했다.



백화점 측은 과거 인도교 내 상업 행위가 논란이 되었던 사례를 의식해 선제적 조치를 취했다는 입장이다. 백화점 관계자는 “이번 행사는 남구청 경제정책과, 문화예술과와 사전에 협의를 거쳤다”고 해명했다.



하지만 이러한 해명은 오히려 지자체가 대기업의 ‘꼼수 영업’에 면죄부를 주었다는 특혜 의혹을 키우고 있다.



남구는 평소 인도 위 노점이나 적치물에 대해서는 엄격한 잣대를 들이대며 단속해왔다. 하지만 대형 유통업체가 공적 시설물 내에서 사유지와 공공지의 경계를 넘나들며 대규모 영업을 벌이는 것에 대해서는 사실상 손을 놓고 있다는 비판이 나온다.



이에 대해 남구 관계자는 “해당 시설물의 설치가 허가 조건을 위반했는지, 소방 및 안전 기준을 준수하고 있는지 현장 확인을 검토하겠다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 울산 남구 삼산동 현대백화점 울산점의 본관과 별관을 잇는 인도교가 대규모 ‘뽑기판’으로 전락했다.특히 백화점 측이 법의 사각지대를 이용해 도로 점용 허가 구역을 교묘히 피한 ‘꼼수 상업 행위’를 벌이고 있다는 비판이 거세다. 시민 안전을 위해 허가된 공용 통로가 대기업의 수익 창출을 위한 ‘치외법권 영업장’으로 변질됐다는 지적이다.14일 울산 남구 등에 따르면 현대백화점 울산점의 2층 연결통로(길이 30m) 중 도로 상공을 점유하는 20m 구간은 ‘통행’을 목적으로 점용 허가를 받은 상태다. 도로법상 점용 허가 구역 내 물품 진열 및 영업 행위는 엄격히 금지된다.문제는 백화점 측이 이 규제를 피하려고 점용 허가 구역을 교묘히 비껴간 나머지 10m의 ‘백화점 부지’ 구간에 144대의 ‘가챠’(캡슐 토이) 머신을 집중적으로 몰아넣었다는 점이다.사실상 도로의 연장선인 인도교를 사유지라는 ‘방패’를 앞세워 거대한 일본 캐릭터 무인 매장으로 바꾼 전형적인 꼼수 영업이라는 비판이 나오는 이유다.지난 10일 시작된 이번 행사는 어린이날 대목을 겨냥해 내달 7일까지 이어지는 ‘팝업스토어’ 형태다.현장에는 ‘짱구는 못말려’ 등 일본의 인기 애니메이션 캐릭터 피규어와 아크릴 키링 등을 미끼로 1회당 4000원에서 최대 9000원에 달하는 고가의 캐릭터 상품을 미끼로 사행성을 자극하고 있다.팝업스토어의 경우 백화점이 전체 매출의 15%를 수수료로 가져가는 구조다.시민들의 보행 편의를 위해 국가 땅을 빌린 백화점이, 정작 그 연결로에서 사행성 영업으로 이득을 챙기고 있는 셈이다.안전 문제는 더욱 심각하다. 인도교는 건축법 및 소방법상 유사시 인명을 구조하는 핵심 피난 통로다. 하지만 폭 5m에 불과한 협소한 통로 상당 부분을 144대의 전자기기와 홍보물이 차지하고 있다.실제로 지난 12일 오후에는 구경하는 사람들이 몰리며 이동이 불가능할 정도의 극심한 병목 현상이 발생했다. 현장에서 만난 시민 김모(38·여)씨는 “아이와 이동할 때 이용하던 길인데 기계들이 들어찬 뒤론 이동이 너무 불편하고 불안하다”며 “도로 위 다리에서까지 이렇게 장사를 해야 하느냐”고 지적했다.전문가들은 수많은 기기가 연결된 전선과 내부 부품이 화재의 도화선이 될 수도 있다고 경고했다.백화점 측은 과거 인도교 내 상업 행위가 논란이 되었던 사례를 의식해 선제적 조치를 취했다는 입장이다. 백화점 관계자는 “이번 행사는 남구청 경제정책과, 문화예술과와 사전에 협의를 거쳤다”고 해명했다.하지만 이러한 해명은 오히려 지자체가 대기업의 ‘꼼수 영업’에 면죄부를 주었다는 특혜 의혹을 키우고 있다.남구는 평소 인도 위 노점이나 적치물에 대해서는 엄격한 잣대를 들이대며 단속해왔다. 하지만 대형 유통업체가 공적 시설물 내에서 사유지와 공공지의 경계를 넘나들며 대규모 영업을 벌이는 것에 대해서는 사실상 손을 놓고 있다는 비판이 나온다.이에 대해 남구 관계자는 “해당 시설물의 설치가 허가 조건을 위반했는지, 소방 및 안전 기준을 준수하고 있는지 현장 확인을 검토하겠다”고 말했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지