부산은행–카카오뱅크, 기업대출 ‘공동모델’ 구축
개인사업자·중소기업 대상 금융 지원 확대
심사 역량+비대면 플랫폼 결합 구조
은행 간 협업… 기업금융 새 모델 주목
BNK부산은행과 카카오뱅크가 기업대출 공동사업에 나서며 은행 간 협업 모델을 확대한다. 지방은행의 기업금융 역량과 인터넷은행의 플랫폼 경쟁력을 결합한 새로운 금융 모델이 될지 주목된다.
BNK부산은행은 지난 13일 부산 남구 부산은행 본점에서 카카오뱅크와 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 개인사업자와 중소기업을 대상으로 금융 지원을 확대하고, 공동대출을 포함한 다양한 금융상품 협업을 추진하기 위해 마련됐다.
양사는 부산은행의 기업금융 심사 역량과 카카오뱅크의 비대면 플랫폼을 결합해 기업대출 공동모델을 구축할 계획이다. 이를 통해 대출 심사 정확도를 높이면서도 접근성과 편의성을 동시에 강화하겠다는 구상이다.
특히 지방은행과 인터넷전문은행 간 협업이라는 점에서 의미가 크다. 전통 금융의 신용평가 경험과 디지털 금융의 고객 기반이 결합하면서 중소기업 금융 공급 확대에 기여할 것으로 기대된다.
업계에서는 이번 협력이 기업금융 분야에서 새로운 비즈니스 모델로 확산할 가능성도 주목하고 있다.
김성주 부산은행장은 “기업금융과 디지털 플랫폼을 결합한 새로운 금융 모델이 될 것”이라며 “중소기업과 개인사업자를 위한 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 “부산은행과 협업을 통해 기업금융 서비스를 강화하고 공동대출을 기반으로 생산적 금융 확대에 기여하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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