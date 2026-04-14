[속보] 미-이란 협상 기대감에 코스피, 장중 6000선 재돌파
국내 증시의 맏형 코스피가 미국과 이란 간의 종전 협상 재개 기대감에 힘입어 장중 6000선을 다시 돌파했다.
14일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시12분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 191.56포인트(3.30%) 급등한 6000.18을 기록했다.
코스피 지수가 장중 6000선을 밟은 것은 미국과 이란 간 전쟁이 본격 발발한 직후 첫 거래일이었던 지난달 3일(장중 고가 6180.45) 이후 무려 46일 만이다. 당시 지수는 확전 공포에 7.24% 폭락하며 5791.91로 장을 마감한 바 있다. 종가 기준으로 6000선을 넘었던 마지막 날 역시 전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일(6244.13)이었다.
이날 코스피는 간밤 되살아난 미·이란 간의 지정학적 긴장 완화 기대감을 반영하며 상승 출발했다. 전장 대비 151.38포인트(2.61%) 오른 5960.00으로 개장한 뒤, 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 유입되며 가파르게 오름폭을 키워나갔다.
앞서 미국과 이란 대표단은 지난 주말 파키스탄 이슬라마바드에서 21시간에 걸친 밤샘 마라톤 종전 협상에 돌입했으나, 호르무즈 해협 통제권과 이란 핵 문제 등을 둘러싼 양측의 첨예한 이견 차이를 좁히지 못하고 결국 결렬을 선언했다.
협상 결렬 직후 글로벌 금융시장 내 불안감이 잠시 고조되기도 했으나, 이내 양국이 물밑에서 지속적인 접촉을 이어가고 있다는 외신 보도들이 잇따라 전해지면서 시장의 매수 심리가 다시 강하게 자극받았다.
여기에 도널드 트럼프 미국 대통령의 긍정적인 발언이 상승장에 불을 지폈다. 트럼프 대통령은 지난 13일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 “(이란 측으로부터) 연락을 받아왔다”며 “그들은 합의를 매우 간절하게 원한다”고 밝혀 조기 종전 합의에 대한 기대감을 높였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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