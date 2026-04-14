“대통령 결정 따르겠다” vs “시민 보고 간다”…부산 북갑 ‘출마 온도차’
더불어민주당으로부터 부산 북구 갑 출마 러브콜을 받고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석이 출마 대신 청와대에 남겠다고 밝혔다. 다만 “대통령의 의사 결정에 따라 조금 달라질 수도 있다”면서 출마에도 여지를 남겼다.
북구에 집을 구하며 선거 출마 의지를 밝힌 한동훈 전 국민의힘 대표는 “북갑 시민의 삶을 위해 살고, 끝까지 부산 북갑에서 정치하겠다”고 밝혔다.
하 수석은 14일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “저는 (청와대에) 남는 걸로 결정할 것”이라고 밝혔다.
하 수석은 ‘출마할 것이냐’는 진행자 질문에 “대통령께서 일하라고 하셨으니 일을 열심히 해야 하지 않겠느냐”면서 “현 시점 기준으로는 열심히 청와대에서 일할 것”이라고 말했다.
하 수석은 “저는 청와대에 좀 더 집중해서 당분간 일하는 것을 선호한다”면서도, “대통령의 참모는 대통령과 상의해서 결정해야 한다. 참모는 의사 결정 권한이 없다”고 말했다.
더불어민주당이 “하 수석 출마가 8부 능선을 넘었다”며 영입에 속도를 내고 있는 데 대해선 “당에서 생각하는 80%의 정의와 기준이 있을 것”이라면서도 “그게 무엇인지는 잘 모르겠다”고 답했다.
정청래 민주당 대표가 이번 주 중 하 수석을 만날 것이란 민주당 설명에 대해서도 “아직 연락받은 바가 없다”면서 “계획이 나온 건 없다고 보셔야 한다”고 말했다.
부산 북구 갑 출마를 예고한 한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘조국도 하정우도 왜 나를 피하느냐’고 말한 데 대해서도 “출마를 깊이 생각해본 적 없어서 잘 모르겠다”면서 “후보로 확정된 뒤에 고민할 일이다. 지금은 제 일에 집중하고 있다”고 밝혔다.
같은날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연한 한 전 대표는 부산 북갑 보궐선거 출마 의지를 거듭 확인했다.
한 전 대표는 ‘부산 북구 만덕동 집을 구했다고 했는데, 출마하겠다는 뜻으로 받아들여도 되겠느냐’라는 진행자의 질문에 “이곳 부산 북구에서 북갑 시민들의 삶을 조금이라도 더 나아지게 하기 위해서 최선을 다해볼 마음을 가지고 있다”고 말했다.
한 전 대표는 전날 페이스북에 이사 소식을 전한 뒤 “부산 시민을 위해 살겠다”고 적었다. 한 전 대표는 지난 1월 국민의힘에서 제명된 뒤 부산 등판 가능성을 꾸준히 시사해왔다.
하 수석이 같은 지역 출마에 거론되는 것과 관련해선 “정치인이 대통령 보고 정치하는 게 아니라 시민들 보고 정치하는 것이지 않나”라며 “‘나는 대통령이 허락해야만 나갈 수 있어요’라고 국민들 앞에서 얘기하는 것은 결정권자가 국민들이나 시민이 아니라 대통령이나 개인이라는 뜻이지 않나”라고 말했다.
그러면서 “시민들을 속이려는 것 아닌가. 그러지 말아야 된다”라고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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