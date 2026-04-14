SNT다이내믹스, 미군 방산 ‘보안 관문’ 선점
CMMC 자격 ‘Lead CCA’ 국내 첫 확보
레벨2 인증 추진… 미군 계약 필수
사이버보안 강화… 수출 경쟁력 변수
SNT다이내믹스 임원이 국내 방산기업 최초로 미국 방산 보안 인증 핵심 자격을 취득하면서 미국 방산시장 진입 기반을 마련했다.
SNT다이내믹스는 미국 방산 계약의 필수 조건으로 부상한 사이버보안 인증 제도(CMMC)와 관련해 핵심 전문가 자격을 국내 방산기업 가운데 처음으로 확보했다고 14일 밝혔다.
회사 측에 따르면 정보보호최고책임자(CISO)인 정기열(사진) 팀장이 CMMC(Cybersecurity Maturity Model Certification) 최고 수준 전문가 자격인 ‘Lead CCA’를 취득했다. 이 자격은 미군 방산 공급망 보안 기준을 평가하고 인증을 총괄하는 최고 등급으로, 전 세계적으로도 보유 인원이 극히 제한된 고난도 자격이다.
현재까지 미국을 제외하면 한국 2명, 캐나다 1명, 스웨덴 1명만이 해당 자격을 취득한 것으로 알려졌다. 국내 방산기업 소속 인력이 확보한 것은 이번이 처음이다.
CMMC는 미국 정부가 글로벌 방산 공급망 전반의 사이버 위협을 통제하기 위해 도입한 보안 인증 제도다. 미 전쟁부는 향후 방산 계약 체결 시 ‘CMMC 레벨 2’ 인증을 사실상 필수 조건으로 적용할 계획이다. 이에 따라 인증을 확보하지 못한 기업은 미군 대상 수출과 유지보수(MRO) 사업 진출이 제한될 것으로 전망된다.
SNT다이내믹스는 이미 국내 방산기업 최초로 ‘CMMC 레벨 1’ 인증을 획득했으며, 올해 7월까지 ‘레벨 2’ 인증 확보를 목표로 심사를 진행 중이다.
업계에서는 이번 자격 취득이 단순 인력 확보를 넘어 미국 방산시장 진입을 위한 선제 대응이라는 점에서 의미가 크다고 보고 있다. 사이버보안 기준이 강화되는 상황에서 인증 확보 여부가 수출 경쟁력을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고 있다는 분석이다.
정기열 팀장은 “CMMC 인증을 기반으로 방산 보안 경쟁력을 강화하고 글로벌 미군 무기체계에 적용되는 제품의 양산과 MRO 시장 확대를 추진하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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