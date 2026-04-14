“임금이 직접 새긴 글씨… 고령에 잠든 문화유산, 사라질 위기”
조선 선비 교육의 산실 ‘모덕와’, 400년 역사 품은 채 훼손
경북 고령군에 남아 있는 조선시대 교육 공간 ‘모덕와(慕德窩)’와 효종대왕이 직접 글씨를 내려준 ‘어필비문’이 역사적 가치에도 불구하고 훼손 위기에 놓이면서 보존 필요성이 커지고 있다.
모덕와는 조선 선조 때 이조참판과 대사헌을 지낸 용담 박이장(1547~1622)이 세운 강학 공간이다. 고령 지역 최초의 사설 교육기관으로, 후학 양성과 선비 정신을 실천하던 장소다. 건립된 지 400년이 넘는 이곳은 지역 유교 문화의 뿌리를 보여주는 상징적 공간으로 평가된다.
하지만 오랜 세월을 거치며 건물은 노후화됐고, 최근 기록적인 폭우까지 겹치면서 구조적 손상이 심화됐다. 현재 후손들이 재건축을 진행 중이며, 올해 하반기 완공을 목표로 하고 있다.
모덕와와 함께 주목되는 유산은 ‘기옹공 어필비문’이다. 이는 박이장의 아들인 기옹 박정번(1587~1658)의 묘비명으로, 효종대왕이 직접 글씨를 써 하사한 것이다. 박정번은 봉림대군 시절 효종의 스승으로, 당대 최고의 학자로 꼽혔다.
효종은 스승의 죽음을 애도하며 관원을 보내 제사를 지내게 하고, ‘조산대부행 대군사부 박공지묘’라는 글귀를 직접 써 내려 보냈다. 왕이 직접 작성한 비문은 고령 지역에서는 최초 사례로, 역사적·학술적 가치가 매우 높다는 평가다.
이 비문은 현재 별도의 비각 안에 보존돼 있으며, 후대 사람들은 스승을 기리는 의미로 이 일대를 ‘성사동’이라 불렀다. 왕과 스승 사이의 관계를 상징적으로 보여주는 사례로도 주목된다.
문제는 관련 기록 상당수가 병화 등으로 소실되면서, 남아 있는 건축물과 비문 자체가 더욱 중요한 역사 자료가 됐다는 점이다.
순천박씨 용담공종중 박흥식 회장은 “모덕와는 조선 중기 교육과 선비 정신을 보여주는 중요한 유산”이라며 “특히 효종의 어필비문은 왕과 스승의 신의를 상징하는 국가적 자산인 만큼 체계적인 보존과 관심이 필요하다”고 말했다.
전문가들은 단순한 지역 문화재를 넘어 교육사와 왕권, 유교 문화가 교차하는 상징적 공간이라는 점에서 국가 차원의 관리 필요성도 제기하고 있다.
오랜 세월을 버텨온 모덕와와 어필비문이 온전히 보존될 때, 조선시대 정신문화의 한 축도 함께 이어질 수 있다는 지적이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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