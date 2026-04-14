[속보] 평택을 출마 택한 조국 “백척간두에서 한걸음”
조국 조국혁신당 대표가 오는 6월 지방선거와 함께 치러질 재·보궐선거에서 평택을 선거구에 출마한다고 선언했다.
조 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 평택을 출마를 공식화했다. 조 대표는 “2024년 2월 13일 부산민주공원에서 창당을 선언했던 떨림으로 이 자리에 섰다”며 “이제 ‘국민의힘 제로’와 ‘부패 제로’를 실현하기 위해 다시 백척간두에서 한 걸음 내딛는다”고 밝혔다.
조 대표는 평택을이 국민의힘과 일전을 벌일 중요 전장이라며 가장 경쟁력 있는 후보를 자임했다. 그는 “평택을은 지난 19·20·21대 총선에서 국민의힘이 내리 승리한 곳으로 민주개혁 진영에 험지 중의 험지”라며 “저 조국만이 극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”고 말했다.
지역에 연고가 없다는 지적에 대해서는 ‘정치적 체급’을 해법으로 내놨다. 그는 “연고를 넘어선 실력으로, 지연을 넘어선 가치로 평택을 바꾸겠다”며 “중앙정부의 전폭적인 지원을 끌어올 수 있는 힘 있는 정치를 통해 평택의 가치를 높이겠다. 반드시 평택 시민이 자랑스러워할 ‘큰 정치인’이 되겠다”고 강조했다.
더불어민주당을 향한 견제구도 날렸다. 조 대표는 “검찰개혁 법안이 제대로 만들어지는 데 혁신당이 역할을 했던 것처럼 개혁의 강도가 약해지는 것을 막고, 내란 이후의 대한민국을 위한 입법과 정책으로 국민주권정부의 성공을 더 강력하게 뒷받침하겠다”고 말했다.
또 “국회의원 재선거가 이뤄지는 곳에는 귀책 사유가 있는 정당이 무공천을 해야 한다는 원칙을 일관되게 강조해 왔다”고도 덧붙였다. 평택을은 민주당 소속인 이병진 전 의원이 공직선거법 위반으로 당선무효형을 확정받아 재선거가 열리게 된 지역구다. 정청래 민주당 대표는 앞서 원칙적으로 재보궐선거 전 지역에 공천하겠다고 강조한 바 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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