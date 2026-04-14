청주 LP가스 폭발 피해 눈덩이… 292건 신고
아파트 126건 차량 32건 등
재난대응시스템 가동 대응
충북 청주 봉명동의 한 식당에서 발생한 LP가스 폭발 사고로 인해 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다.
14일 청주시에 따르면 전날 밤 9시까지 신고 된 피해는 총 292건에 달한다. 아파트 126건 주택 101건 상가 33건 차량 32 등이다.
식당 맞은편의 아파트단지에서만 전체 7개 동 중 5개 동(370여세대)이 피해를 본 것으로 알려져 피해 규모는 더 늘어날 가능성
이 있다. 식당과 아파트 단지의 거리는 50m 정도에 불과하다.
이재민 7명(5세대)이 발생했고 이 가운데 2명(1세대)은 흥덕초등학교 임시 시설에서 지내고 있다.나머지는 친인척 집 등에 머무는 것으로 전해졌다.
앞서 전날 오전 4시 청주시 봉명동의 한 3층짜리 상가건물 1층 식당에서 LP 가스 폭발 사고가 발생해 그 충격으로 일대 주민 16명이 유리 파편 등에 맞아 부상했다. 사고 지점에서 100m 정도 떨어진 상가도 창문과 천장이 파손되는 등 피해가 났다.
인근에서 상점을 운영하는 한 주민은 “아파트 5층의 베란다와 안방 등 창문이 박살하고 천장이 무너지고 벽에 금이 간 곳도 있다”며 “두툼한 암막커튼이 유리 파편을 막아줘 생명을 구했다”고 당시 상황을 전했다. 아파트관리사무소에서 만난 또 다른 주민도 “자다가 날 벼락을 당했다”며 “다리가 후들거리고 가슴이 울렁거려서 병원에 가봐야겠다”고 말했다.
시는 우선 재난대응시스템을 가동하면서 건물 안전 진단, 인근 아파트 등 가스 누출 여부를 점검하는 등 대응에 나서고 있다. 사고 원인 및 피해조사, 2차 사고 방지 조치 강화, 현장 복구 및 환경 정비 등을 추진 중이다. 시는 또 피해 점포에는 피해 규모에 따라 생활안정지원금을 지원하고 피해 주민과 소상공인의 실질적인 부담 경감을 위해 지방세 감면도 적극 검토할 계획이다.
이범석 시장은 “일교차를 고려해 냉·난방이 가능한 시설에서 이재민을 보호하고 식사와 생활 지원도 빈틈없이 챙기겠다”며 “피해조사가 완료되는 잔해물과 폐기물 처리 등 현장 정비를 신속히 추진하고, 보험 처리 또한 지연되지 않도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.
경찰과 소방당국은 업주 A(40대)씨가 다른 음식점으로 신장개업하기 위해 지난 10일 가스 시설을 새로 공사한 뒤 사고 하루 전에 첫 영업을 개시했다는 진술을 토대로 정확한 경위를 조사 중이다.
청주= 글·사진 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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