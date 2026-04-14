부산·경남 통합특별법 발의… 2028년 통합 추진
재정·입법·조직권 이양 담은 통합 구상
부산·경남 국회의원 30명 공동 발의
연내 주민투표 추진… 통합 여부 결정
부산과 경남이 행정통합 특별법을 직접 발의하며 지방 주도 통합에 본격 착수했다. 중앙정부 결정을 기다리던 기존 방식에서 벗어나 지방이 먼저 통합 모델과 권한을 제시하며 수도권에 맞서는 새로운 성장 축 구축에 나섰다.
부산시는 14일 국회에서 경남도와 공동으로 ‘경남‧부산 통합특별시 설치 및 경제‧산업수도 조성을 위한 특별법’을 발의하고 기자회견을 열었다. 이날 자리에는 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사, 이성권 의원을 비롯한 부산·경남 국회의원들이 참석했다.
이번 특별법은 지방분권형 행정통합을 전제로 통합특별시에 재정·입법·조직 권한을 대폭 이양하는 내용을 담고 있다. 재정 분권 강화와 자치 입법·조직권 확보, 기업 유치 및 산업 육성 권한 부여, 토지 이용·개발 권한 확대 등이 핵심이다.
특히 중앙이 아닌 지방이 먼저 통합에 필요한 권한을 설계해 제시했다는 점에서 주목된다. 부산시는 “더 이상 중앙 판단을 기다리며 골든타임을 허비할 수 없다”며 2028년 통합을 목표로 로드맵을 추진하겠다는 입장이다.
법안에는 재정 자립 기반을 강화하기 위한 구체적 방안도 담겼다. 국세와 지방세 비율을 현행 7.5대 2.5에서 6대 4 수준으로 조정해 연간 약 8조원의 재원을 확보하겠다는 구상이다. 이를 통해 지역이 필요한 사업에 자율적으로 재정을 투입하는 구조를 만들겠다는 것이다.
시는 또 통합기본법 제정 요구에 대해 정부가 뚜렷한 입장을 내놓지 않고 있다며 지방이 먼저 제도 설계에 나설 수밖에 없다는 점도 강조했다. 단순 협력 수준의 기존 메가시티 모델로는 지역 소멸 위기를 극복하기 어렵다는 판단도 반영됐다.
법안은 부산·경남 국회의원 30명이 공동 발의했으며, 향후 주민투표를 통해 시도민 의사를 확인한 뒤 시행하도록 했다. 시는 연내 주민투표를 추진해 통합 논의에 속도를 낼 계획이다.
부산과 경남은 이번 특별법을 통해 수도권 집중에 대응할 ‘경제‧산업 수도권’ 구축을 목표로 내세웠다. 부‧울‧경을 하나의 생활·경제권으로 묶어 국가 성장의 또 다른 축으로 만들겠다는 구상이다.
다만 행정통합이 현실화하기 위해서는 중앙정부의 제도적 뒷받침과 주민 수용성 확보가 핵심 변수로 꼽힌다. 재정 배분과 권한 이양 수준, 통합 이후 행정 구조 등을 둘러싼 논의도 불가피할 전망이다.
박 시장은 “지방이 스스로 살길을 찾기 위한 도전”이라며 “청년이 돌아오는 경제·산업 수도로 도약하는 여정에 시민들이 함께해 달라”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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