더 플라자, 가정의 달 ‘키즈 앤 조이: 패밀리 모먼트’ 패키지 선봬
세븐스퀘어 조식·키즈 라운지·굿즈 한데 묶은 패밀리 패키지 구성
한화호텔앤드리조트 더 플라자가 가정의 달을 맞아 ‘키즈 앤 조이: 패밀리 모먼트’ 패키지를 출시했다고 14일 밝혔다.
이 패키지는 디럭스 객실 1박, 세븐스퀘어 조식 3인(성인 2인+소인 1인), 키즈 라운지 이용권 1매(성인 2인+미취학 아동 1인), 마이리틀타이거 사운드 패드, 웰컴 기프트로 구성됐다. 패키지 이용 고객은 더 플라자 피트니스클럽과 수영장도 무료로 이용할 수 있다.
70평 규모의 키즈 라운지는 유아 교육 브랜드 ‘마이리틀타이거’와 협업해 2025년 3월 오픈했다. 총 세 구역으로 나뉘며 A구역은 트램펄린, 미끄럼틀, 볼풀을 갖춘 놀이 공간을 갖췄다. B·C구역에는 동화책과 주방 놀이 용품이 마련됐다.
패키지에 포함된 사운드 패드는 200여 가지의 카드를 꽂으면 한글과 영어 음성이 나오는 마이리틀타이거의 인기 제품이다. 웰컴 기프트는 베이비 스킨케어 전문 브랜드 ‘무스텔라’의 욕실 어메니티로 채웠다.
30객실 한정 판매하며 가격은 45만 8000원(세금·봉사료 별도)부터다. 투숙 기간은 오는 27일부터 5월 31일까지며 금·토요일 체크인만 가능하다. 자세한 사항은 더 플라자 공식 홈페이지를 확인하면 된다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 “키즈 라운지 오픈 이후 5월 방문객이 평월 대비 두 배 이상 늘 만큼 가족 단위 투숙 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “이번 패키지는 키즈 라운지 이용권과 세븐스퀘어 조식, 브랜드 굿즈, 웰컴 기프트를 한 구성에 담은 역대급 혜택”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사