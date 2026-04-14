고양시, 사람·AI·직무 융합 ‘공직자 성장로드맵’ 구축
직급·경력 따른 단계별 교육체계 구축
수요자 중심 자기개발 소양교육 확대
경기 고양시가 사람·직무·AI를 아우르는 공직자 성장로드맵을 구축해 체계적인 역량 강화에 나선다.
고양시는 급변하는 행정환경과 다양해진 정책 수요에 대응하기 위해 공직 생애주기 전반을 고려한 ‘고양형 공직자 성장로드맵’을 마련하고 실무 중심 교육체계를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.
시는 의무 이수 중심 교육에서 벗어나 실제 업무 활용도를 높이는 방향으로 교육을 재편했다. 직급별로 요구되는 역할과 역량에 맞춰 공직 입문부터 퇴직까지 단계별 교육을 제공하고, 이를 통해 공직자의 전문성과 행정서비스 품질을 동시에 끌어올린다는 계획이다.
직급별 교육은 임용예정자와 신규 공직자를 위한 온보딩·웰보딩 과정, 8급부터 6급 승진자를 위한 직무기본교육, 퇴직예정자를 위한 오프보딩 교육으로 구성된다.
신규 공직자에게는 조직 이해와 기초 직무 역량을 강화하는 온보딩 교육과 함께, 임용 6개월 시점에 실시하는 웰보딩 교육을 통해 초기 적응과 실무 수행을 지원한다. 특히 올해부터 웰보딩 교육은 연 2회로 확대되고, 실수 대응법과 이미지 관리, 전화 응대 역량 등 현장 밀착형 과정이 추가됐다.
중간 실무자와 관리자를 위한 교육도 강화된다. 7·8급 공직자에게는 보고서 작성과 기획력, 협업 능력 등 실무 중심 교육을 제공하고, 6급 팀장급에는 조직 운영과 리더십, 전략적 사고 역량을 집중적으로 교육한다.
디지털 전환에 대응하기 위한 AI 교육체계도 전면 개편됐다. 기존의 일괄 교육 방식에서 벗어나 수준별·단계별 교육으로 전환한 ‘고양형 AI 교육체계’를 구축하고, 전 직원 대상 기본소양 교육을 시작으로 입문부터 실무 활용까지 이어지는 과정으로 운영한다. 직무교육과 AI를 결합한 실습 중심 프로그램을 통해 보고서 작성과 기획 업무 등에 생성형 AI를 직접 활용할 수 있도록 지원한다.
AI 교육은 신규 공직자 과정까지 확대돼 공직 입문 단계부터 디지털 역량을 갖출 수 있도록 설계됐다. 현재까지 운영된 교육은 높은 만족도를 보이며 향후 심화 과정 확대도 추진될 예정이다.
이와 함께 자기주도적 성장을 지원하기 위한 소양교육도 확대된다. AI, 경제, 건강, 예술 등 수요가 높은 분야를 중심으로 교육과정을 재편하고, 점심시간을 활용한 ‘브런치 교육’을 기존보다 확대 운영해 공직자가 업무 중에도 부담 없이 학습에 참여할 수 있도록 했다.
시 관계자는 “이번 교육체계를 통해 공직자의 실무 역량과 디지털 대응 능력을 동시에 강화하고, 조직 전반에 학습 문화를 확산시켜 시민이 체감하는 행정서비스 향상으로 이어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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