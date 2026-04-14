전남도, 고유가 피해지원금 지급…최대 60만원

고유가 피해지원금 27일부터 시행,



1인당 10만~60만원 소득별·지역별 차등 지급



신청은 온라인·오프라인 가능, 카드사·주민센터 지원

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국내 주유소 기름값이 가파르게 오르는 가운데 8일 서울 강남구의 한 주유소에 유가정보가 표시돼 있다. 권현구 기자

전남도는 정부 추가경정예산이 국회를 통과함에 따라 고유가 피해지원금 지급 등 민생 지원 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.



이에 따라 정부 추경에 반영된 ‘고유가 피해지원금’을 27일부터 본격 시행키로 했다. 1차는 기초·차상위가구를 대상으로 27일부터 5월 8일까지, 2차는 소득하위 70% 국민을 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 진행된다. 지급 대상과 세부 금액은 정부 확정 기준에 따라 별도 안내할 예정이다.



지원금은 소득계층과 지역에 따라 1인당 10만~60만원을 차등 지급한다. 전남도는 비수도권에 해당해 기본 1인당 15만원을 지급하며, 인구감소 우대지역 5개 시군(담양·영광·영암·진도·화순)은 20만원, 특별지역 11개 시군(강진·고흥·곡성·구례·보성·신안·완도·장성·장흥·함평)은 25만원으로 상향된다. 별도로 차상위·한부모 가구는 50만원, 기초생활수급자는 60만원을 각각 지원한다.



신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사·인터넷은행·지역사랑상품권 앱을 통해 신청할 수 있다. 오프라인은 카드 연계 은행이나 주소지 읍면동 주민센터를 방문하면 된다. 지급수단은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 선택할 수 있다.



와 함께 정부 추경에는 전국을 대상으로 소상공인 지원 예산도 확대됐다. 특별경영안정자금이 본예산 대비 3200억원 증액됐고, 폐업 예정 및 경영위기 소상공인 재기를 지원하는 희망리턴패키지 사업도 246억원 추가 반영됐다. 이에 따라 전남 지역 소상공인의 경영 부담 완화와 재도약 여건이 개선될 것으로 기대된다.



또한 사회연대경제 조직에서 청년 일경험을 제공하는 시범사업에 전국을 대상으로 156억원이 반영돼, 지역 청년들의 경제활동 참여 기회도 확대될 것으로 예상된다.



서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “정부 추경은 고유가로 어려움을 겪는 도민 부담 완화와 지역경제 회복에 기여할 것”이라며 “신속한 집행으로 도민 체감도를 높이겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 정부 추가경정예산이 국회를 통과함에 따라 고유가 피해지원금 지급 등 민생 지원 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.이에 따라 정부 추경에 반영된 ‘고유가 피해지원금’을 27일부터 본격 시행키로 했다. 1차는 기초·차상위가구를 대상으로 27일부터 5월 8일까지, 2차는 소득하위 70% 국민을 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 진행된다. 지급 대상과 세부 금액은 정부 확정 기준에 따라 별도 안내할 예정이다.지원금은 소득계층과 지역에 따라 1인당 10만~60만원을 차등 지급한다. 전남도는 비수도권에 해당해 기본 1인당 15만원을 지급하며, 인구감소 우대지역 5개 시군(담양·영광·영암·진도·화순)은 20만원, 특별지역 11개 시군(강진·고흥·곡성·구례·보성·신안·완도·장성·장흥·함평)은 25만원으로 상향된다. 별도로 차상위·한부모 가구는 50만원, 기초생활수급자는 60만원을 각각 지원한다.신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사·인터넷은행·지역사랑상품권 앱을 통해 신청할 수 있다. 오프라인은 카드 연계 은행이나 주소지 읍면동 주민센터를 방문하면 된다. 지급수단은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 선택할 수 있다.와 함께 정부 추경에는 전국을 대상으로 소상공인 지원 예산도 확대됐다. 특별경영안정자금이 본예산 대비 3200억원 증액됐고, 폐업 예정 및 경영위기 소상공인 재기를 지원하는 희망리턴패키지 사업도 246억원 추가 반영됐다. 이에 따라 전남 지역 소상공인의 경영 부담 완화와 재도약 여건이 개선될 것으로 기대된다.또한 사회연대경제 조직에서 청년 일경험을 제공하는 시범사업에 전국을 대상으로 156억원이 반영돼, 지역 청년들의 경제활동 참여 기회도 확대될 것으로 예상된다.서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “정부 추경은 고유가로 어려움을 겪는 도민 부담 완화와 지역경제 회복에 기여할 것”이라며 “신속한 집행으로 도민 체감도를 높이겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지