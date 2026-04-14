웹젠, 신작 인디게임 ‘메모리스’ 28일 출시
웹젠이 인디게임 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트(메모리스)’를 오는 28일 정식 출시한다.
메모리스는 턴제 전략 RPG 장르의 인디게임으로 국내 게임 개발사 ‘블랙앵커’가 개발하고 웹젠이 퍼블리싱을 맡았다.
이 게임은 2023년 10월 ‘르모어’라는 이름으로 스팀과 에픽게임즈 스토어에 얼리 액세스 방식으로 첫선을 보인 바 있다.
이후 2년 이상 선행 플레이 참가자들의 의견을 반영해 게임 세계관과 전투 시스템 전반을 개선했다. 지난 2월 ‘메모리스’로 게임명을 변경하고 정식 출시 준비에 돌입했다.
게임은 치밀한 전술을 중시하는 전략 RPG 본연의 재미를 추구한다. 독특한 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 판타지 세계관 속에서 플레이어는 신비한 빛을 잃은 세계를 수복하기 위한 원정에 나선다.
이번 정식 출시 버전에서는 얼리 액세스 대비 분량이 확장된 메인 퀘스트와 다양한 전술적 특성을 지닌 4종의 신규 캐릭터가 추가된다. 영어와 중국어 및 프랑스어 등 총 8종의 언어를 지원한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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