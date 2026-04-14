소방관 2명 순직 완도 화재…화기 작업자 구속영장
전남 완도군 수산물 보관 냉동창고에서 발생한 화재로 진화 작업에 나섰던 소방관 2명이 순직한 가운데 경찰이 화재를 낸 작업자에 대해 구속영장을 신청했다.
완도경찰서는 14일 업무상실화 혐의로 중국 국적의 작업자 A씨(30대)에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오전 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 바닥 에폭시 제거 작업을 하던 중 토치 램프를 사용하다 불을 낸 혐의를 받는다.
경찰은 A씨가 인화성 물질이 포함된 에폭시 도료를 가열하는 과정에서 유증기가 발생할 수 있음에도 화기 사용을 강행한 것으로 보고 있다.
현장에서는 안전 수칙이 제대로 지켜지지 않은 정황도 드러났다. 화기 작업 시 ‘2인 1조’ 원칙이 적용돼야 하지만 당시 A씨는 단독으로 작업을 진행한 것으로 파악됐다. 작업을 지시한 시공업체 대표 B씨(60대)는 현장을 비운 상태였던 것으로 조사됐다.
화재는 발생 직후 급격히 확산했다. 출동한 소방대원들은 1차 진화를 마치고 철수했다가 내부에서 다시 연기가 발생하자 재진입했으며, 이 과정에서 불길과 연기가 빠르게 번지면서 대원 2명이 고립됐다.
완도소방서 소속 A소방위(44)는 현장에서 숨진 채 발견됐고, 해남소방서 북평지역대 소속 B소방사(30)는 위독한 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨가 불법체류 신분인 점과 도주 우려 등을 고려해 구속영장을 신청했으며, 작업을 지시한 B씨에 대해서도 안전관리 책임 여부를 조사하고 있다.
다만 이번 화재와 소방관 사망 사이의 직접적인 법적 인과관계를 입증하는 데에는 한계가 있을 것으로 보고 있다.
경찰은 국립과학수사연구원 등과 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 사고 경위를 규명하는 한편, 작업 과정 전반의 안전관리 책임을 집중 수사할 방침이다.
완도=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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