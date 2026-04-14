현직자에게 듣는 취업 노하우… 관광일자리센터, ‘오픈하우스’ 개최
관광 유관 기업·학생·교수 한자리에… 호텔 IPARK 참여 직무 특강 및 멘토링 진행
문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 13일 서울 중구 관광일자리센터에서 관광 유관학과 전공자의 취업 역량을 높이고 현장 중심 인재를 양성하기 위해 ‘오픈하우스’ 프로그램을 운영했다고 14일 밝혔다.
이 행사에는 대구대, 순천향대 등 총 6개 대학 관광 유관학과 학생·교수진 등 40여 명이 참여했다. 호텔 IPARK 그룹 4개 호텔 현직자들이 직접 참여하는 직무별 특강과 멘토링을 통해 예비 관광인들에게 생생한 실무 정보와 취업 노하우를 전달했다.
함께 마련된 ‘산·관·학 간담회’에서는 현장에서 요구하는 인재상과 호텔업 구인·구직 미스매칭 해소를 위한 심도 있는 의견이 오갔다. 아울러 행사장 내 관광공사 관광일자리센터 상담부스에서는 1대 1 취업 컨설팅을 제공해 직무 탐색부터 진로 설계까지 현장 밀착형 해법을 제시했다.
이국희 관광공사 관광인재양성팀장은 “이번 오픈하우스는 관광기업과 예비 관광인들이 직접 교류하며 실질적인 취업의 방향을 잡는 좋은 기회였다”며 “앞으로도 관광일자리센터를 통해 구직자들이 적합한 직무를 찾고 관광산업의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
한편 관광일자리센터는 구직 단계별 맞춤형 취업 지원 서비스를 연중 상시 운영 중이다. 개인별 적성 진단, 현직자 특강 및 멘토링, 대면·비대면 취업 컨설팅, 기업-구직자 매칭데이 등을 통해 관광 인재들의 업계 진출을 지원하는 디딤돌 역할을 수행하고 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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