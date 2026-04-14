안동 바이오 국가산단 예타 통과…“경북 신성장 거점 확보”
총 사업비 3465억원 투입해 바이오·백신 산업 육성…북부권 핵심 거점 조성
경북도와 안동시는 안동시 풍산읍 일원에 조성 예정인 ‘안동 바이오생명 국가산업단지’가 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했다고 14일 밝혔다.
이번 예비타당성조사에서 비용편익비(B/C) 1.57, 종합평점(AHP) 0.551을 기록하며 사업 타당성을 확보했다. 이는 경제성과 정책적 필요성을 동시에 인정받은 결과다.
안동 바이오생명 국가산업단지는 약 100만㎡ 규모, 총사업비 3465억원이 투입되며 한국토지주택공사(LH)와 경북개발공사가 공동 시행한다. 바이오의약 및 백신 산업을 중심으로 경북 북부권 바이오산업 거점으로 육성할 계획이다.
경북도와 안동시는 그동안 기업 유치와 산업단지 계획 보완에 힘을 쏟으며 수요 기반을 꾸준히 확보해 왔다. 이러한 노력이 사업성 개선으로 이어지며 이번 예비타당성 통과라는 성과로 나타났다는 평가다.
도와 시는 국가산단 조성에 따른 경제적 파급효과로 직접투자 약 4조 4000억원, 생산유발효과 약 8조 6000억원, 고용유발효과 약 2만 9000명에 이를 것으로 기대하고 있다.
이는 국가산단 조성이 지역 산업 전반에 긍정적인 파급효과를 미쳐 생산 증대와 일자리 창출, 소득 증가, 추가 투자 유도 등 선순환 구조를 형성할 수 있음을 의미한다.
도와 시는 이를 통해 지역의 산업구조를 첨단 바이오산업 중심으로 고도화하고 인구감소와 고령화에 대응할 수 있는 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
양질의 일자리 창출은 청년층의 지역 정착 기반을 넓히고 관련 서비스업과 주거, 교육, 문화 분야까지 연쇄적인 지역경제 활성화 효과를 가져올 수 있다는 점에서 의미가 남다르다. 지방소멸 위기가 현실화되는 상황에서 국가산단 조성은 지역의 지속가능성을 높이는 전략적 해법으로 평가된다.
안동 바이오생명 국가산업단지는 예타 통과를 계기로 후속 절차 추진에 속도가 붙을 전망이다. 도와 시는 2026년까지 행정안전부 중앙투자심사, 2027년 국토교통부 산업단지계획 승인을 거쳐 2028년 착공, 2033년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
앞으로 남은 행정절차를 차질 없이 이행하는 것이 사업의 속도와 완성도를 좌우하는 핵심 과제가 될 것으로 보인다. 아울러 기업의 조기 입주를 지원하기 위해 2029년부터 산업용지를 준공 전 선 공급하는 방안도 검토하고 있다. 이를 통해 산업단지 준공 시점에 맞춰 기업의 제품 생산이 가능하도록 할 방침이다.
조기 분양과 선제적 입주 지원은 기업 입장에서는 투자 시점을 앞당길 수 있고 지역으로서는 산업 효과를 조기에 가시화할 수 있다는 점에서 중요한 전략이다.
안동시 관계자는 “이번 예타 통과는 지방소멸 위기 속에서 안동의 미래 100년을 책임질 핵심 성장기반을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “연구에서 생산, 물류까지 아우르는 세계적 수준의 바이오 생태계 구축을 통해 안동을 지방소멸의 위기를 넘어 대한민국 신산업의 중심지로 당당히 육성하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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