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‘투자달인’ 신현송, 강남 아파트 갭투자로 22억 차익

입력:2026-04-14 08:34
수정:2026-04-14 09:07
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신현송 모친 무상 거주 논란도
권영세 “증여세 납부 소지 있어”

신현송 한국은행 총재 후보자가 8일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자가 모친 소유의 서울 강남 아파트를 이른바 ‘갭투자’ 방식으로 매입해 10여 년 만에 20억원이 넘는 시세 차익을 거둔 것으로 나타났다.

14일 국회 기획재정위원회 소속 권영세 국민의힘 의원이 한국은행으로부터 제출받은 자료에 따르면, 신 후보자는 2014년 7월 서울 강남구 논현동 동현아파트 전용 84.92㎡를 6억8000만원에 매수했다. 매도인은 신 후보자의 모친 A씨였다.

해당 아파트는 A씨가 2003년 5월 압구정동 현대아파트에서 옮겨와 보유하던 주택으로, 11년 뒤 다시 아들에게 넘어갔다.

다만 거래는 통상적인 매매와는 다소 달랐다. 당시 A씨는 전세보증금 3억5000만원을 안고 그대로 임차인으로 남았고, 해외에 체류 중이던 신 후보자가 실제로 부담한 금액은 매매가에서 전세보증금을 제외한 3억3000만원이었다.

이후 신 후보자는 약 10년 동안 전세보증금을 올리지 않은 채 유지하다가 지난해 9월 전세 계약이 끝나면서 A씨에게 3억5000만원을 반환했다. 같은 시기 주변 전세 시세는 8억원 안팎, 해당 아파트의 실거래가는 28억6000만원 수준까지 오른 것으로 전해졌다.

결과적으로 신 후보자는 가족 간 전세를 끼고 이 아파트를 매입한 뒤 11년 만에 20억원이 넘는 자산 상승 효과를 본 셈이다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 8일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

논란은 여기서 그치지 않는다. 전세 계약이 종료된 뒤에도 A씨가 현재까지 같은 아파트에 거주하고 있다는 점 때문이다.

권 의원 측은 이 같은 ‘무상 거주’가 사실상 증여에 해당할 수 있으며, 이에 따라 증여세 납부 대상이 될 소지가 있다고 지적했다.

아울러 신 후보자가 인사청문 과정에서 “모친이 독립적으로 생계를 유지하고 있다”며 A씨의 재산을 신고하지 않은 점도 논란의 대상이 됐다. A씨는 한 시중은행 계좌에만 11억3000여만원의 예금을 보유한 것으로 알려졌다.

신 후보자 측은 “모친이 예금과 이자소득만으로 생활하고 있어 자식 된 도리로 본인 소유 아파트에 우선 거주하도록 하고 있다”고 해명했다. 이어 “국내 세무대리인을 선임해 전세 계약 종료 이후 무상 거주가 증여에 해당하는지, 납세 절차는 어떻게 되는지 등을 확인할 예정”이라고 밝혔다.


과거 신 후보자의 부동산 관련 연구도 다시 주목받고 있다. 그는 2013년 2월 발표한 논문에서 “한국에서 주택은 상당한 자본이득을 기대할 수 있는 투자 대상이며, 전세는 주택 구입 초기 비용을 낮추는 기능을 한다”고 썼다. 또 전세 제도를 금융 시스템이 충분히 성숙하지 않은 개발도상국에서 경제 성장에 기여할 수 있는 사례로 평가하기도 했다.

권 의원은 “모자 간 전세 계약을 활용해 실거주 목적 없이 모친의 아파트를 매입한 것”이라며 “비거주 다주택자를 부동산 투기 세력으로 규정해온 현 정권의 잣대로 보면, 신 후보자 역시 투기 논란에서 자유로울 수 없다”고 비판했다.

신 후보자는 갭투자 방식으로 취득한 강남 아파트 외에도 서울 종로구의 고급 오피스텔을 보유하고 있다. 여기에 미국 일리노이에 있는 배우자와 장녀 명의의 아파트까지 포함하면 총 3주택 보유자로 분류된다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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